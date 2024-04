Ligue 1 : l'OL a la 7e place en ligne de mire

Gift Orban (OL), buteur contre Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Avant d'entamer la partie ardue de son calendrier, l'OL est 10e de Ligue 1. Ce week-end de la 28e journée lui a permis de grappiller un peu de son retard sur la 7e place.

Tout d'abord, il convient de rappeler que si la 7e place de Ligue 1 devient européenne, l'OL en sera grandement responsable. Cela voudra en effet dire qu'il a perdu la finale de la Coupe de France contre le PSG le 25 mai, et donc une opportunité de se qualifier pour l'Europe via ce chemin. Mais puisqu'il ne fait rien comme les autres cette saison, il pourrait s'auto-aider dans sa quête de compétition continentale.

Aujourd'hui 10e après une remontée assez invraisemblable, l'Olympique lyonnais compte 38 points après 28 journées. Rappelons qu'il en possédait 7 à la fin des 14 premiers matchs de championnat. Dans sa ligne de mire, Marseille et Rennes, respectivement 9e et 8e avec 39 unités, mais surtout Reims, 7e, deux longueurs devant lui. A six rencontres du terme, les joueurs de Pierre Sage n'ont pas leur destin en main, mais ils se donnent tout de même les moyens d'espérer.

L'OL fait la bonne opération du week-end

La victoire arrachée à Nantes dimanche (1-3), couplée aux défaites des Marseillais et des Rennais, ainsi qu'au nul des Rémois, lui a permis de réaliser la bonne opération de ce week-end. La route vers ce strapontin va toutefois considérablement s'élever, puisque ses prochains adversaires seront ni plus ni moins que les quatre premiers du classement, avec pour commencer la réception de Brest (14 avril), puis un déplacement à Paris (21 avril).

Débarrassés du souci maintien, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette peuvent avoir l'esprit un peu plus léger avec ces grands rendez-vous. Mais l'ambition doit surtout les pousser à venir embêter ces formations. Ce n'est que comme cela qu'ils pourront accéder à ce rang qu'ils convoitent tant.