L'OL renverse Nantes et se rapproche de la 7e place (1-3)

Duje Caleta-Car (OL) contre Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Malmené durant plus d'une heure, l'OL a profité des changements de Pierre Sage pour l'emporter 3 -1 à Nantes dimanche. La 7e place n'est plus qu'à deux points.

Avant le coup d’envoi de sa rencontre à Nantes, l’OL savait qu’il avait entre ses pieds une possible grosse opération en cas de succès. Ses concurrents pour la 7e place, qui pourrait être qualificative pour la Conference League en cas de défaite face à Paris en finale de la Coupe de France, ont tous perdu. Il avait donc l’opportunité de reprendre des points sur Reims (40 unités), Rennes et Marseille (39).

Poussé par cette envie, l’Olympique lyonnais a entamé fort la partie, à l’image des deux situations pour Corentin Tolisso et Saïd Benrahma après 2 minutes de jeu. Puis, les Nantais sont progressivement rentrés dans le match. Pendant que les joueurs Pierre Sage dominaient globalement, mais de manière stérile, les hommes d’Antoine Kombouaré piquaient fort en contre. C’est d’ailleurs comme cela qu’ils ont ouvert la marque à la 16e minute par Matthis Abline, plus prompt de la tête (1-0). Ils auraient même pu pendre l’avantage plus tôt sans la parade du pied d’Anthony Lopes (14e). De l’autre côté, les Rhodaniens ont eu la possession, mais sans donner l’impression de savoir quoi en faire, sauf l’utiliser de façon stéréotypée.

Des entrants décisifs

Menés à la pause, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’avaient pas d’autre choix que de réagir. Ils l’ont fait une fois, dès la reprise, mettant le feu sur le but des Canaris, avant de retomber dans leurs approximations. Mécontent de la partition de son groupe, Sage a basculé en 4-2-3-1 à l’heure de jeu, avec l’entrée de Rayan Cherki à la place de Tolisso.

Avec un meneur de jeu, l’OL a repris un peu d’allant, même si ce fut long à se matéraliser. Finalement, en s’y reprenant à trois fois, il finit par égaliser grâce à Lacazette, à l’affut après une frappe de Malick Fofana (1-1, 75). Ce même Fofana, qui deux minutes plus tard, fit passer son équipe devant, bien servi par Ainsley Maitland-Niles dans la surface (1-2, 77e).

L'OL à deux points du 7e

Deux actions qui suffisent au bonheur des finalistes de la coupe. Gift Orban, sur un contre très bien emmené par Mama Baldé, offra définitivement la victoire aux Rhodaniens (90e+7). Avec ce succès très précieux, ils reviennent à une longueur de Marseille (9e) et Rennes (8e), et surtout, à deux de Reims (7e). Néanmoins, le calendrier va nettement se corser avec la réception de Brest (14 avril) puis le déplacement au PSG (21 avril). S’ils souhaitent poursuivre leur remontée au classement, il faudra en passer par là.