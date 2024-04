Rayan Cherki ou Saïd Benrahma, quel créatif pour le 11 de l’OL ?

Jamais aligné ensemble, Saïd Benrahma et Rayan Cherki partagent peu ou prou le même profil. Pour l’heure, Pierre Sage fait le choix de les faire jouer tous les deux seulement sur des bouts de match.

Depuis la première apparition de Saïd Benrahma avec l’OL, à Montpellier mi-février (1-2), on note une constante. Sur les neuf affiches disputées par l’équipe entre ce déplacement et la demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0), Pierre Sage n’a jamais aligné dans son 11 de départ l’international algérien et Rayan Cherki. Ce dernier a désormais plutôt le statut de remplaçant, ce qui sera encore le cas dimanche à Nantes (20h45). Quant au footballeur prêté par West Ham, il a entamé six de ces neuf parties.

Avec Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah, les autres titulaires du secteur offensif, Cherki semble victime aussi bien de ses prestations sur la première moitié de saison, que de la volonté de son entraîneur d’établir le 4-3-3 comme schéma de référence. Même s’il n’est pas contre le changement et les systèmes hybrides, ainsi qu’il l’a montré contre Reims notamment (1-1), Sage apprécie avoir sa sentinelle, Nemanja Matić, et ses deux milieux relayeurs, Maxence Caqueret accompagné d’Orel Mangala ou Corentin Tolisso.

Pas de place pour Cherki et Benrahma dans le 11 de départ

Pas de place donc a priori pour les deux éléments créatifs que son Benrahma et Cherki, qui doivent ainsi se contenter de vivre ensemble des bouts de match. Cela fonctionne plutôt bien, comme on l’a vu en deuxième période face aux Valenciennois mardi. Le premier a ainsi servi le second, qui a offert le troisième but à Gift Orban. Pour le moment toutefois, une modification tactique n’est pas au programme.

Malgré les difficultés que connaît parfois sa formation pour créer le danger, avec des numéros 8 moins dans le registre d’un Lucas Paquetá, entre autres, Sage entend rester fidèle à son idée préférentielle. Interrogé sur un possible passage en 4-2-3-1, il a ainsi répondu. “C’est une bonne remarque. À la mi-temps (de la demi-finale), j’ai eu cette réflexion. Après revisionnage de la rencontre, ce n’était pas trop mal les 20-25 premières minutes, mais on ne finit pas bien du tout avec des relayeurs placés sous la ligne des milieux adverses. On était dans une logique de les contourner, mais une fois que c’était fait, on avait du mal à combiner à l’intérieur du jeu, donc on devenait lisible, a-t-il reconnu. Je ne pense pas que cela doive nous questionner sur l’organisation.”

Sage souhaite garder son 4-3-3

Au contraire, le Jurassien souhaite que son effectif trouve des solutions sans en passer par un bouleversement du système. “Un passage en 4-2-3-1 figerait un joueur dans cette position et réglerait le problème, mais je pense que le groupe a suffisamment d’intelligence pour comprendre l’importance d’être dans ces espaces pour fixer des adversaires et créer de l’incertitude. On a travaillé là-dessus cette semaine, c’est un point important, alors on ne va pas baisser le pavillon, a-t-il affirmé. Je pense qu’on peut faire les deux. D’ailleurs, souvent, en cours de jeu,on change d’organisation, du 4-1-4-1 au 4-2-3-1, ça dépend des profils alignés.”

Pour l’heure, cela ne semble en tout cas poser aucun souci de collaboration entre Cherki et Benrahma, le premier se montrant assez réaliste pour reconnaître qu’il n’en avait pas fait suffisamment pour mériter cette place de titulaire. Il y a du mieux sur ses dernières sorties, ce qui lui avait notamment permis de commencer contre les Rémois, une première depuis le 7 février (Lille), mais il en faudra un peu plus pour inverser la tendance. “On a une très belle relation, on se comprend, on parle un peu le même football, a confié le jeune Lyonnais (20 ans). Lorsqu’on a des garçons de cette qualité-là, c’est plus simple.”

En fin de match, une solution supplémentaire

Et pour le coach, il est toujours possible de finir la rencontre avec les deux milieux offensifs côte à côte pour amener un danger supplémentaire. L’un évolue en tant qu’ailier, tandis que l’autre se place un cran en dessous de l’attaquant. “C’est souvent lié à celui qui commence. Le titulaire, j’ai tendance à le placer à l’intérieur, et celui qui entre en jeu et qui est plus explosif, je le place sur le côté, a-t-il expliqué. Mais ça dépend aussi de ressenti, donc je peux très bien faire l’inverse dimanche. Le poste de numéro 10 est un rôle qu’ils aiment tous les deux, et ils permutent souvent.”

Dépositaire d’une (trop) grande partie du jeu rhodanien lors de la première moitié de l’exercice 2023-2024, Cherki a vu d’autres armes offensives arriver au mercato hivernal. Il n’est désormais plus le seul à pouvoir épauler Lacazette, et a priori, cela lui convient mieux, même s’il faut toujours être prudent avec le Gone. Pour Benrahma, il trouve petit à petit ses marques, commence à se montrer décisif, et tout cela ne peut être que bénéfique pour l’OL.