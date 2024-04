OL : le "Général Lacazette" a encore pris du grade

Alexandre Lacazette après son but lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à son doublé contre Valenciennes mardi, Alexandre Lacazette a passé la barre symbolique des 250 buts en carrière, dont 176 avec l’OL.

Le Général a encore pris du grade mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. Le retour d'Alexandre Lacazette à l’OL avait été salué par tous et sa saison dernière avait mis tout le monde d’accord. En finissant dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs, le numéro 10 lyonnais avait porté presque à lui tout seul la formation rhodanienne, même si cela ne s’était pas traduit par une finale de Coupe de France ni une qualification pour l’Europe. Cette saison réussie individuellement a laissé "un vrai regret" à Lacazette comme il l’a rappelé une fois de plus mardi soir après la qualification contre Valenciennes (3-0).

Et ce n’est pas l’an 2 de sa nouvelle aventure lyonnaise qui allait le contenter jusqu’à mardi soir. Revenu pour remettre l’OL à sa place, Alexandre Lacazette n’a pour le moment pas réussi son pari et la fin de saison pourrait encore plus accentuer ce sentiment si pas de victoire finale et pas de 7e place a minima en Ligue 1. Ce n’est pas faute de continuer sur un rythme non pas de sénateur, mais bien de commandant pour le capitaine.

Encore à 48 buts de Di Nallo

Contre Valenciennes, Lacazette n’a pas signé le match de sa vie et pourtant, cela l’a peut-être encore un peu plus rapprocher des légendes de ce club qu’est l’OL. Avec son doublé, il a fait basculer tout un stade dans l’ivresse et écrit une ligne de plus à son histoire avec son club formateur. Buteur sur penalty, son 31e dans sa carrière lyonnaise, puis sur une belle offrande de Benrahma, Alexandre Lacazette a franchi le cap des 250 buts en carrière (176 avec l’OL, 71 avec Arsenal et 3 en sélection). Il reste encore à bonne distance de Fleury Di Nallo pour devenir le buteur référence entre Rhône et Saône, mais douze ans après la victoire contre Quevilly, Alexandre Lacazette pourrait gagner un deuxième titre avec l’OL. Ce serait probablement sa plus grande victoire.