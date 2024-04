Ligue des champions : déjà 20 000 billets pour OL - PSG

Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

À quinze jours de la demi-finale aller de Ligue des champions, l’OL a déjà atteint la barre des 20 000 places contre le PSG. Avec une affiche fixée à 19h un samedi, l’objectif est de se rapprocher du record établi en 2019.

Pendant cette trêve internationale, Sonia Bompastor doit composer avec un groupe plus que restreint. Avec 20 joueuses aux quatre coins du globe, l’entraîneure de l’OL peut travailler plus individuellement avec celles restées à Décines mais ne perd pas de vue les objectifs à venir. Après trois jours de repos durant le week-end à venir, l’OL préparera son derby à Saint-Etienne (14 avril) mais surtout les demi-finales de la Ligue des champions contre le PSG.

Le match aller se tiendra au Parc OL le 20 avril et le club lyonnais espère une grosse affluence pour ce rendez-vous. Après avoir attiré plus de 20 000 spectateurs contre le Benfica Lisbonne, l’objectif est de faire bien mieux et pourquoi pas se rapprocher du record pour un match de l’OL féminin.

Un horaire qui peut attirer les familles

C’était déjà contre le PSG, un soir de novembre 2019, avec 30 661 supporters venus prendre place dans l’enceinte de Décines. Ce record sera-t-il battu ? À quinze jours de la rencontre, il est encore trop tôt pour le dire, mais avec une demi-finale programmée un samedi à un horaire décent (19h), les chances de voir le Parc OL être bien rempli sont là. En tout cas, à J-15 de la rencontre, l’OL peut se targuer de pouvoir déjà compter sur 20 000 spectateurs, comme l’a annoncé le club.

Un OL - PSG reste toujours une rencontre à part dans une saison et les Fenottes auront clairement besoin du soutien de toute une ville pour espérer retrouver la finale de la Ligue des champions. Cette dernière se déroulera le 25 mai à Bilbao, soit le même jour que la finale de la Coupe de France chez les garçons…