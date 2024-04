Au lendemain de la qualification du PSG, la FFF a dévoilé l’horaire de la finale. L’OL "recevra" le club parisien dans une rencontre diffusée à 21h10 sur France 2 et beIN Sports.

L’OL jouera sa première finale de Coupe de France depuis 2012 à domicile. C’est du moins sur le papier puisque c’est bien du côté de Lille et du stade Pierre Mauroy que se tiendra l’épilogue de cette compétition. En attendant d’en savoir un peu plus sur les modalités d’attribution des places et le contingent de supporters de l’OL qui sera accepté dans le nord de la France, la FFF a dévoilé ce jeudi la programmation définitive de cette finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi entre l’OL et le PSG sera donné le samedi 25 mai à 21h10 à Lille.

Pour les déçus qui n’auront pas réussi à se procurer de précieux sésames pour un déplacement en Hauts-de-France, il y aura bien évidemment des rassemblements de supporters qui risquent de voir le jour un peu partout sur le territoire comme ce fut le cas pour la demie. Et pour ceux qui souhaiteraient avant tout rester devant leur télévision pour stresser en silence, il y aura deux solutions possibles. Soit se brancher sur France 2 pour regarder la finale en clair, soit sur beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France.