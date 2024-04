Vainqueur de Rennes (1-0), le PSG retrouvera l’OL en finale de la Coupe de France. Le championnat quasiment assuré, le club parisien vise le triplé avec la coupe et la Ligue des champions.

Grand favori contre Valenciennes en demi-finale, l’OL se contentera de l’habit d’outsider le 25 mai prochain à Lille. En prenant le meilleur sur Rennes grâce à un but de Kylian Mbappé, le PSG s’est hissé vers sa 20e finale dans la compétition. Presque assuré de finir champion, le club parisien a désormais deux nouveaux objectifs en ligne de mire : la Coupe de France puis la Ligue des champions.

Avec la finale de coupe et un quart de finale européen contre le FC Barcelone, les Parisiens continuent de croire à un triplé historique. "On a cette envie de donner des trophées au club et on avance. À haut niveau, la différence qui existe entre une victoire et une défaite est très faible, on va le voir dans les matchs couperets, a déclaré Luis Enrique après la qualification. On veut lutter pour tous les trophées. On a déjà gagné le Trophée des champions."

Dans un rôle de formation qui n’a rien à perdre face à l'ogre parisien, l’OL est peut-être plus armé pour faire l’exploit que face à Rennes. Malgré une pression moindre, il va falloir sortir les muscles pour se débarrasser d’un PSG assoiffé de titres et d’un Kylian Mbappé qui jouera son dernier match sur le sol français.