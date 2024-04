Au lendemain de sa qualification pour la finale de la Coupe de France, l’OL connait son adversaire. Le 25 mai prochain à Lille, les joueurs de Pierre Sage affronteront le PSG.

L’attente est désormais longue pour tout un club et toute une ville. Qualifié pour la finale de la Coupe de France après avoir pris le meilleur sur Valenciennes mardi (3-0), l’OL doit désormais patienter jusqu’au 25 mai prochain. Plus d’un mois et demi à attendre avant de se rendre à Lille pour tenter de décrocher un premier trophée depuis 2012. En attendant ce rendez-vous capital, l’OL a une fin de championnat à jouer et à terminer de la meilleure des façons pour prendre le maximum de confiance avant d’affronter le PSG. Car oui, c’est bien le club parisien qui se mettra en travers de la route des Lyonnais.

Une première depuis 2008

Mercredi soir, au Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 n’a pas tremblé face à Rennes. Ce ne fut pas une victoire écrasante mais les Parisiennes s’en sont remis à un but de Kylian Mbappé pour s’ouvrir le chemin de Lille. L'attaquant parisien a pourtant vu son penalty stoppé par Steve Mandanda à la 38e minute avant de tromper le portier rennais deux minutes plus tard. Un unique but qui a fait le bonheur des hommes de Luis Enrique qui seront bien au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. L’OL et le PSG se retrouveront pour la première fois à ce stade de la compétition depuis 2008 et un sacre lyonnais.