OL : le discours du Sage qui lui donne encore plus de crédit

Grâce à un discours important à la pause et un changement tactique, Pierre Sage a aidé l’OL à se qualifier pour sa première finale de Coupe de France depuis 2012. Avant d’être porté en triomphe.

"Ramène nous la Coupe". Dans les scènes de liesse qui ont jalonné la fin de match entre l’OL et Valenciennes (3-0), un homme a été porté en triomphe par tout un stade. Alexandre Lacazette a bien récolté quelques suffrages bien mérités, mais les applaudissements et chants étaient avant tout à destination de Pierre Sage. Lui, le coach avant tout réservé, est habitué depuis quatre mois à être mis en lumière, mais mardi soir a été un cran au-dessus dans la reconnaissance que lui accordent les supporters lyonnais depuis son arrivée sur le banc.

Dans cette saison particulière à plus d’un titre entre Rhône et Saône, le club rhodanien va retrouver la finale de la Coupe de France avec un entraîneur issu du monde amateur. Là n’est pas de dénigrer Sage et son parcours, bien au contraire. Il est désormais le représentant et le symbole qu’un nom n’est pas forcément gage de succès et que les exemples Will Still, Franck Haise et désormais Pierre Sage sont voués à être légion désormais en Ligue 1 si les règlements se montrent plus laxistes.

Toujours le triomphe modeste

Tout va très vite dans le football, dans un sens comme dans l’autre. Il y a encore cinq mois, Pierre Sage était assis dans son bureau à Meyzieu en train de chapeauter l’organisation au sein de l’OL Académie. Un peu plus de 150 jours plus tard, il a ramené un club d’entre les morts, bien aidé par un mercato qualitatif, en le maintenant dans l’élite à sept journées de la fin et en l’envoyant en finale de Coupe de France pour la première fois depuis douze ans. Il n’est pas du genre à tirer la couverture sur lui, mais ses joueurs s’en sont occupés à sa place, à commencer par Alexandre Lacazette.

Si ses propos sur le positionnement de Corentin Tolisso avaient créé quelques remous dans l’environnement lyonnais, le capitaine s’est bien rattrapé après le succès contre Valenciennes (3-0). "Oui, c’est la victoire du coach. C’est beau et bravo à lui. Il nous a remis dans le droit chemin depuis son arrivée." En plus de saluer l’apport de Pierre Sage depuis le 30 novembre dernier, Alexandre Lacazette, l’autre grand homme de cette qualification, n’a pas hésité à mettre en avant le savoir tactique de son entraîneur. Après Reims, sa surprise tactique avec un 3-4-1-2 avait été sujette à des discussions. Contre Valenciennes et face à l’importance de la situation, le natif de Lons-le-Saunier ne s’est pas laissé aller à des expérimentations, misant avant tout sur le 4-3-3 qu’il chérit tant.

Le diplôme ne fait pas l'entraîneur

Et pourtant, la première mi-temps lyonnaise a été loin des attentes espérées par les 56 719 spectateurs présents et par le coach lui-même. "On aurait dû marquer avant, mais Alexandre a été très peu alimenté, car on était mal organisés, avec des relayeurs trop bas, on était lisibles…" Sonnés par l’ouverture du score valenciennoise finalement annulée par la VAR, les Lyonnais se sont dits les choses dans l’intimité du vestiaire avec un discours de Pierre Sage honnête, lucide, mais surtout salvateur. "À la mi-temps, les mots qu’il a eus, le changement tactique qu’il a effectué, on a vu directement les effets. Il nous a dit qu’on ne respectait pas les consignes et que si l’on continuait comme ça, on n’allait pas s’en sortir ce (mardi) soir."

L’ouverture du score du numéro 10 lyonnais a forcément débloqué le compteur, mais aussi les têtes, seulement Benrahma s’est montré un peu plus axial et plus à son avantage, étant impliqué sur les deux buts de son capitaine. Avant tout décrit comme un scientifique du football pour son appétence pour les chiffres, les datas et tout ce qui entoure le football moderne, Pierre Sage prouve depuis cinq mois qu’il est aussi un meneur d’hommes qui ne manie pas forcément le bâton pour se faire entendre. Au contraire, la méthode douce a fait son effet et cela lui permet d’être désormais porté en triomphe par ses joueurs et tout un stade. Et de montrer que les diplômes ne font pas forcément la qualité d’un entraîneur.