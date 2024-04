OL : Lacazette se prononce sur l’expérience Tolisso en défense

Alexandre Lacazette avec Corentin Tolisso après l’un de ses buts lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Samedi soir, Pierre Sage a surpris son monde en titularisant Corentin Tolisso dans la défense à trois de l'OL. Une expérience concluante, mais dont Alexandre Lacazette ne souhaite pas forcément qu’elle s’étire dans le temps.

On dit souvent d’un joueur intelligent que plus il prend de l’âge, plus il recule sur le terrain. À 29 ans, Corentin Tolisso n’est pas un vieux de la vieille, mais n’est pas pour autant un petit nouveau dans l’effectif de l’OL. Seulement, Pierre Sage semble avoir une certaine idée des services que peut représenter le champion du monde 2018. Toujours très friand des joueurs pouvant évoluer à plusieurs postes, l’entraîneur lyonnais a peut-être décelé chez Corentin Tolisso un futur comme défenseur central.

En tout cas, après l’OM début février, Sage a retenté l’expérience Tolisso dans une défense à trois contre Reims (1-1). Cela a plutôt bien fonctionné. Ce choix "s’est construit au fur et à mesure des séances" et le coach apprécie la capacité du natif de Tarare de "pouvoir jouer sous pression et de relancer propre".

"Utile dans l'utilisation du ballon"

Il y a deux mois, Corentin Tolisso avait été plutôt surpris du choix de Pierre Sage, mais samedi, cela n’a pas donné lieu à quelconque appréhension, le schéma ayant été travaillé à l’entraînement. Proche du milieu de terrain, Alexandre Lacazette s’est prononcé sur cette expérience. Le capitaine de l’OL a été satisfait de la prestation de son coéquipier, mais ne lui voit pas un avenir à court terme. Enfin, il ne l’espère pas surtout.

"Je préfère Coco au milieu de terrain, c’est sûr, c’est son vrai poste. Contre Reims, il a été utile dans l’utilisation du ballon, même défensivement, il a su couvrir Jake (O'Brien) et Duje (Caleta-Car). Il est intelligent, donc il peut s’adapter facilement à ce poste, maintenant, quand c’est de temps en temps, oui, mais j’espère que le coach ne va pas le mettre à ce poste tous les matchs."

Contre Valenciennes, mardi, l’expérience ne devrait logiquement pas être tentée de nouveau contre le bloc bas nordiste.