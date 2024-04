Morroni prend "cet arbitrage pour une fois en faveur" de l'OL

Passeuse décisive sur l’ouverture du score fantôme d’Eugénie Le Sommer, Perle Morroni était plutôt satisfaite après le match. La latérale a pu enchaîner une deuxième titularisation de suite en championnat.

L’enchaînement a été tellement beau que le corps arbitral s’est dit que ce serait trop bête de ne pas le valider. Bien évidemment, en ce 1er avril, c’est avant tout sur le ton de l’humour tant la décision d’Audrey Gerbel et de son assistante a faussé la rencontre si l’on se place côté havrais. Alors que le ballon n’avait pas franchi ne serait-ce de quelques centimètres la ligne, le ciseau d’Eugénie Le Sommer a finalement été validé par le corps arbitral et a débloqué une situation qui avait du mal à l’être pour l’OL. "Pour une fois, l’arbitrage a été en notre faveur, a reconnu Perle Morroni après la rencontre. Depuis le début de la saison, ce n’est pas vraiment le cas, donc là, on prend."

"Je retrouve des repères petit à petit"

Le Havre s’estimant lésé, l’OL a ensuite passé la vitesse supérieure avec un but du break juste avant la pause (40e) puis avant l’heure de jeu (3-0). Le score aurait pu être plus large si Amel Majri avait notamment converti une offrande de Morroni en fin de match. Déjà passeuse décisive sur le but de Le Sommer, la latérale gauche a livré un match plein et a profité de l’absence de Selma Bacha pour enchaîner une deuxième titularisation de suite. Après plusieurs semaines sur le flanc, Perle Morroni savoure.

"C’est important en tant que latérale de pouvoir apporter offensivement donc cette passe fait du bien. Il y avait des bons coups à jouer sur les côtés. Ça fait du bien de retrouver du rythme après ma blessure. On reste des joueuses de foot, mais quand tu perds le rythme, que ce soit la technique ou les sensations, tu les perds un peu. Ça me fait du bien, je retrouve des repères donc c’est positif."

Place désormais à la trêve qu’elle vivra à Décines afin de préparer la dernière ligne droite avec de nouvelles retrouvailles contre le PSG, "une rencontre toujours particulière" pour l’ancienne Parisienne.