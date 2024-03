Mené au score, l’OL a réussi à revenir dans le match, mais n’a pas enchaîné un nouveau succès face à Reims (1-1). Ralenti, Pierre Sage ne veut pourtant pas faire une croix sur la première partie de tableau.

Samedi soir, l’OL avait un double objectif face à Reims. Il pouvait définitivement assurer son maintien dans l’élite pour la saison prochaine et en même temps revenir sur les talons des Rémois, neuvièmes. Au sortir du match nul à Décines (1-1), il n’y a eu rien de tout ça. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont encore devoir patienter un peu, au moins jusqu’à Nantes, dimanche prochain.

A bonne distance de l'Europe et de la 16e place

Pour la course à l’Europe, elle risque de s’éloigner encore un peu plus en cas de succès de l’OM et/ou Rennes, ce dimanche. Toutefois, Pierre Sage ne veut pas faire une croix sur cette fin de saison qui aurait pu s’annoncer palpitante. "L'idée est de jouer l'ensemble des matches pour les gagner avec la volonté de produire du jeu, de rester attractif et progresser en tant qu'équipe en espérant que le public continue de venir au stade, a déclaré le coach lyonnais après la rencontre. Tout est encore possible pour voir devant."

À bonne distance de la 6e et 7e place et mathématiquement à sept points du barragiste dans le pire des scénarios à l'issue de cette 27e journée, l’OL semble malgré tout condamné à finir à cette 10e place qu’il occupe depuis quelques semaines déjà…