OL - Reims (1-1) : une partition à mi-temps

Henrique et Alexandre Lacazette lors d’OL – Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Que ce soit dans le jeu pendant 90 minutes ou dans la gestion des physiques, l’OL a soufflé le chaud et le froid samedi soir face à Reims (1-1). Même s’ils ne l’avouent pas, les Lyonnais avaient déjà à moitié la tête à mardi et la Coupe de France.

L’objectif était de surprendre et l’effet a été plutôt réussi. Adepte du 4-3-3 et ayant réussi à trouver une assise collective avec un 4-1-4-1, Pierre Sage a souhaité faire bouger les lignes contre Reims samedi soir. Pour ce retour au championnat, l’OL s’est présenté dans un dispositif surprenant avec un 3-4-1-2 dans lequel Corentin Tolisso évoluait comme libéro et Rayan Cherki comme meneur de jeu. Rien de bien surprenant pour le joueur offensif, un peu plus pour le champion du monde 2018, même s’il avait déjà occupé cette position à son entrée en 2e mi-temps contre l’OM début février.

Pour le coup, on ne peut pas forcément dire que l’idée de Sage ait été défaillante puisque Tolisso s’est plutôt montré à l’aise, que ce soit dans la couverture, à l’image de ce sprint sur Diakité en deuxième mi-temps, que dans son rôle de premier relanceur. Car, là était toute la stratégie lyonnaise contre Reims : pouvoir repartir de l’arrière proprement afin de construire pour le trio offensif Cherki - Orban - Lacazette. Une partie du plan a plutôt bien fonctionné, l’autre un peu moins au terme d’une première mi-temps à la possession stérile, dans un camp comme dans l’autre. "On avait l'intention de jouer ce match pour le gagner et on a essayé de prendre le dessus sur notre adversaire sur le plan tactique. On a changé notre système de jeu pour ce match."

Un visage plus emballant, mais moins maitrisé en 2e mi-temps

De ce changement tactique sont ressorties de bonnes choses comme l’utilisation des couloirs avec Henrique et Maitland-Niles et d’autres moins bonnes avec un jeu offensif trop arrêté quand la phase de possession s’étirait. L’OL a fait preuve d’un peu plus de maitrise et c’est ce que souhaite Pierre Sage, malheureusement, samedi, "la prestation est bonne, mais le résultat n’est pas positif." Chacun se fera son propre avis sur la question, mais c’est encore une fois un OL à deux visages qui s’est présenté devant 46 097 spectateurs à Décines. Aussi bien dans les gestions des hommes que dans le jeu déployé entre la première et la deuxième mi-temps. Avec la blessure de Rayan Cherki, le staff lyonnais a dû faire un remplaçant plus tôt que convenu, mais c’est bien à l’heure de jeu que le changement de système a été opéré comme convenu avant la rencontre.

À un détail près que le 4-2-3-1 utilisé le reste du match a servi avant tout à recoller au score plutôt qu’à faire la course en tête. Avec les entrées de Benrahma, Nuamah, Fofana et Baldé, le jeu lyonnais a été un peu plus "foufou", tout en étant beaucoup moins maitrisé. C’est tout le paradoxe de cette équipe à réaction et qui a dû gérer un retour de trêve internationale. En misant d’abord sur le 3-4-1-2 puis sur un retour à une tactique plus classique, Pierre Sage a souhaité surprendre et a en même temps été un peu forcé. "Les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, notamment offensivement avaient joué en sélection et n’avait que 25 minutes de jeu à mon avis. Dans l’idée, il fallait gérer les retours de sélection et avoir deux équipes compétitives sur les deux matchs pour des résultats positifs."

Un coaching en cours de match tout sauf anodin

Ils ne diront pas qu’ils avaient la tête ailleurs, car ils ont "joué ce match contre Reims pour le gagner", mais dans son coaching, Pierre Sage a avoué à demi-mot l’objectif prioritaire de cette semaine de reprise. En concédant le nul, l’entraîneur lyonnais limite la casse et s’en contentera à moitié. Il a surtout pu gérer son groupe pour le rendez-vous le plus important de la saison de l’OL : la demi-finale de la Coupe de France. Avec plus d’efficacité, la rencontre de Ligue 1 aurait pu être qu’une formalité et ne pas créer de débats.

Finalement avec ce nul, on a bien compris que les têtes étaient déjà un peu à Valenciennes. Ce ne sont pas les sorties d’Alexandre Lacazette et Nemanja Matic à l’heure de jeu qui viendront démontrer le contraire. Même si l'impact des entrants sera forcément encore un motif de satisfaction, voir les deux anciens préservés, comme a pu l'être Nicolas Tagliafico montre que les Lyonnais avaient coché le 2 avril plus que le 30 mars. Mais, cantonné au ventre-mou, peut-on vraiment en vouloir à l’OL ? Pas vraiment, même si un sentiment de frustration régnait autour de Décines samedi soir.