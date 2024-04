OL - Valenciennes se jouera bien à guichets fermés

Comme espéré par le club au moment du tirage au sort, la demie entre l’OL et Valenciennes se jouera à guichets fermés. Plus aucune place n’est disponible au Parc OL.

Le 12e homme sera bien au rendez-vous mardi soir. Les chances d’en douter étaient peu nombreuses après le véritable succès populaire lors du précédent, mais c’est désormais acté. La demi-finale de Coupe de France entre l’OL et Valenciennes se jouera à guichets fermés. À 24h de la rencontre à Décines, le club vient de communiquer qu’il ne restait plus aucune place disponible à la vente. Mardi, à 20h45, ce sont donc près de 57 000 spectateurs lyonnais qui sont attendus pour pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à aller chercher une place en finale pour la première fois depuis 2012 dans la compétition.

L'ombre d'une première finale depuis 12 ans

Que ce soit contre Lille ou Strasbourg, lors des tours précédents, les joueurs ainsi que Pierre Sage n’avaient pas manqué de souligner l’apport du public dans les qualifications de l’OL. Le soutien sera une nouvelle fois au rendez-vous mardi pour la venue de Valenciennes. Si, sur le papier, le club nordiste a tout de la proie idéale pour rejoindre Lille, les Lyonnais ne veulent pas tomber dans le piège et comptent "sur l’atmosphère et l’ambiance" à Décines pour rapidement emballer le match et se mettre dans les meilleures dispositions possibles. Pour se mettre à rêver d’un possible premier titre depuis 12 ans contre le PSG ou Rennes.