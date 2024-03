Bon dernier du championnat et condamné à descendre en National, Valenciennes n’a pas fait de miracle contre Saint-Etienne. Dans le camp nordiste, la technique de l’autruche n’a pas été utilisée, le VAFC avouant que les têtes étaient déjà à Lyon.

Le National tend plus que jamais les bras à Valenciennes et pourtant, le VAFC pourrait bien disputer une finale de Coupe de France dans cette saison chaotique. Demi-finaliste, le club nordiste affronte l’OL mardi soir (20h45) pour décrocher un billet pour Lille le 25 mai prochain. Forcément, en étant bons derniers de Ligue 2, les joueurs valenciennois misent beaucoup sur cette Coupe de France et la possibilité de jouer presque à domicile chez le voisin lillois. Cependant, samedi, il y avait bien un match de championnat à jouer au Hainaut contre l’AS Saint-Etienne.

Plutôt que d’accumuler de la confiance en vue de la demie, Valenciennes a chuté à la maison face aux Verts (0-2). Mais, dans les rangs du VAFC, on a préféré ne pas jouer la technique de l’autruche. Oui, le match de l’OL était déjà dans toutes les têtes. "En toute honnêteté, on en a parlé tout au long de la semaine. On savait que notre objectif était Lyon. On savait aussi qu’il fallait une grosse semaine athlétiquement pour être prêt mardi. C’est ce qu’on a fait, a avoué Anthony Knockaert sur beIN Sports après la défaite. Ce n’est pas bien de dire ça, parce que c’est un match de championnat, mais tout le monde avait la tête à Lyon."

"Il va falloir beaucoup de caractère"

N’ayant plus rien à jouer en championnat, Valenciennes a fait un choix assumé même si Ahmed Kantari aurait souhaité voir d’autres prestations individuelles pour avoir le choix des joueurs mardi à Décines. "Il y avait des places à prendre pour mardi, certains ont été intéressants, d’autres moins. Pour aller espérer faire quelque chose à Lyon, il va falloir beaucoup de caractère et jouer ce match avec nos armes."

Elles devraient être avant tout défensives, avec l'espoir de ne pas voir le verrou sauter pour atteindre la séance de tirs au but.