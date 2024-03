OL féminin : Liana Joseph a été opérée

Sortie sur blessure quelques minutes après son premier but en pro, Liana Joseph ne devrait pas rejouer cette saison. L’attaquante de l’OL a été opérée jeudi.

Elle avait connu ses premiers pas en professionnels au tout début de la saison contre Le Havre. Depuis, Liana Joseph s’était contentée de quelques apparitions dans le groupe de l’OL, sans pour autant jouer plus. Et puis, la balade lilloise (0-7) samedi dernier avait permis à la jeune attaquante de retrouver les terrains de D1 féminine. Un retour non sans émotions puisque l’international U19 a tout connu contre le LOSC. Un premier but avec les pros, un penalty concédé dans la foulée et une blessure qui l’a obligée à sortir à la 85e alors que Sonia Bompastor avait déjà effectué tous ses changements.

Absente du groupe lyonnais en Ligue des champions contre Benfica, Liana Joseph ne sera pas de retour de sitôt avec l’OL. Touchée derrière la cuisse et sujette à de nombreux pépins cette saison, la jeune Fenotte a été obligée de passer sur le billard jeudi. Opérée avec succès, Joseph a pu compter sur le soutien de certaines de ses coéquipières comme Melchie Dumornay, Maéline Mendy, Kysha Sylla et Wassa Sangaré et va donc devoir faire preuve de patience désormais.