Un "nul assez logique" entre l’OL et Reims, estime Will Still

Will Still, entraîneur de Reims (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Suspendu pour OL - Reims (1-1), Will Still a vécu la rencontre des tribunes samedi soir. Une expérience qu’il n’a pas forcément appréciée, lui qui n’a pas pu coacher son équipe comme il l’aurait souhaité.

Sans faire vraiment attention, on aurait pu croire que Will Still était bien sur le banc de Reims samedi soir à Décines. Mais il n’en était rien, c’était bien son frère David qui a dirigé la formation rémoise tandis que l’entraîneur principal avait pris de la hauteur. Suspendu pour OL - Reims, Still a vécu la rencontre de la tribune de presse du Parc OL aux côtés de ses assistants en charge de la victime.

Tout aussi impulsif que lorsqu’il est sur le banc, le Belge est loin d’avoir vécu une expérience enrichissante en terres lyonnaises. "Ça me plombe, c'est impossible de faire ça. Je ne peux pas faire ça. J'arrête. C'est sympa d'être avec vous (les journalistes) mais c'est chaud. Je vis le truc à fond (quand il est sur le banc), quand tu exprimes la moindre émotion, tu as l'impression que c'est la fin du monde, que tu n'as pas le droit."

"Un round d'observation en première mi-temps"

Du haut de son perchoir d’un soir, Will Still a vu son équipe faire jeu égal avec celle de Pierre Sage. Dans la bataille tactique que les deux coachs se sont livrés, personne n’en est sorti vainqueur et c’est "un nul assez logique" pour le Rémois. S’il estime que la "première mi-temps n’était pas la plus emballante", Will Still n’aurait pas été contre ramener trois points de Décines avec notamment la frappe de Richardson, déviée par Anthony Lopes en toute fin de match.

Mais sa suspension a empêché l’entraîneur belge de vraiment dicter sa loi. "On continue à prendre des points, à ne pas perdre et à embêter les équipes. La première période était un round d'observation, on a essayé de s'adapter à leur système (3-4-1-2) qui était différent de ce qu'on avait prévu. Je la prends pour moi, communiquer quelque chose dans le ciel, là-haut, c'est mission impossible."

Toujours aussi brut de décoffrage, Will Still n’a, lui aussi, pas fait une croix pour se battre pour l’Europe.