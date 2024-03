OL - Reims (1-1) : Nuamah, un but bon pour la tête

Critiqué pour son inefficacité ces dernières semaines, Ernest Nuamah a retrouvé le chemin des filets samedi contre Reims (1-1). Le Ghanéen a égalisé pour l’OL, de la tête.

Il attendait ça depuis le mois d’octobre et un nul contre le FC Lorient à Décines (3-3). Recruté à prix d’or, bien que prêté cette saison, Ernest Nuamah est tout aussi frustrant qu’il peut être indispensable dans le jeu de l’OL. Mais son inefficacité avait commencé à crisper dans les tribunes du Parc OL, mais aussi chez certains coéquipiers, souvent auteurs de gestes d’humeur face au mauvais choix du Ghanéen. Samedi soir, Nuamah a inscrit son deuxième but sous les couleurs lyonnaises et a enlevé une belle épine du pied de ses coéquipiers à la 65e minute.

En reprenant à bout portant un centre de Saïd Benrahma, l’ailier a concrétisé une partie de la domination de l’OL et poussé tout un stade à croire à un nouveau succès. "Je suis content pour lui. C’est un but qu’il attendait. Et en plus, c’est de la tête, s’est félicité Pierre Sage après le nul (1-1). C’est un peu l’histoire de nos matchs actuellement, on a des réactions avec les joueurs qui rentrent. C’est bien, on voit l’engagement de chacun."

"L'objectif est de se maintenir, mais place à la Coupe désormais"

Ernest Nuamah avait-il été piqué dans son orgueil par son entraîneur ? Ce dernier a brandi l’excuse de la trêve internationale pour expliquer certains choix de départ. Seulement, pour certains, voir le Ghanéen débuter sur le banc pouvait servir de leçon ou plutôt d’un électrochoc pour un ailier en manque de confiance et de réussite malgré ses dribbles et accélérations incessantes.

Après la rencontre, l’ancien de Nordjaelland n’a pas voulu tirer la couverture sur lui, même s’il avoue que ce "but lui a fait du bien". Avec le pépin physique de Rayan Cherki et une entrée convaincante, Ernest Nuamah pourrait bien retrouver une place de titulaire mardi contre Valenciennes afin "d’aller en finale, ce qu’on souhaite tous."