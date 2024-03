Une passerelle entre Meyzieu et le Parc OL pour les piétons ?

Face à l’afflux nombreux de supporters lors des jours de match, le maire de Meyzieu juge inéluctable l’installation d’une passerelle pour piétons pour rejoindre le Parc OL.

Mercredi soir, ils n’étaient "que" 21 239 spectateurs pour OL - Benfica (4-1). Un joli score pour les féminines, mais loin de l’affluence des grands soirs pour un match de l’OL et donc pas forcément de vraies difficultés d’accès ou de sorties. Ce n’est pourtant pas toujours le cas et samedi (21h) pour la venue de Reims à Décines, le nombre de spectateurs sera tout autre pour le retour à la compétition des joueurs de Pierre Sage. Ce sera donc le retour de flux de piétons ayant fait le choix de ne pas payer un parking autour du Parc OL ou de prendre les navettes gratuites à Eurexpo ou les Panettes.

Cela devrait mettre une nouvelle fois en exergue les difficultés de passage au niveau de l’échangeur au-dessus de la rocade entre Meyzieu et Décines. À ce niveau, qui relie le stade de l'OL à la commune de Meyzieu, le trottoir est pour le moins étroit : il ne fait qu'1,20m de largeur. Pour le maire de la ville, Christophe Quiniou, la création d’une passerelle est nécessaire. "Le flux de piétons qui emprunte l'échangeur au-dessus de la rocade fait que les sorties sont bloquées et que la circulation est complètement figée pour laisser le temps de faire passer les 5.000, 6.000 piétons à chaque événement", a expliqué le maire DVD auprès de BFM Lyon.

Un projet soutenu par la Métropole

Ce projet n’est pas nouveau et est dans les tuyaux depuis quelque temps déjà. Seulement, il s’est heurté au rejet des élus et des habitants de Meyzieu depuis toujours. Pour Quiniou, cela représente une nécessité et il peut compter sur l’appui de la Métropole de Lyon pour que ce projet de voie de piétons et cycliste voit enfin le jour. "Le projet bénéficie déjà d'un cofinancement au titre du contrat de plan État-Région. La métropole continue d'avancer sur ce projet ambitieux et discute avec l'Olympique lyonnais pour définir le montant de sa participation financière."

Ne reste désormais plus qu’à savoir quand cette passerelle verra enfin le jour.