OL : Cascarino la joue modeste après son doublé contre Benfica

Double buteuse contre Benfica mercredi soir, Delphine Cascarino a enlevé une belle épine du pied de l’OL. Toutefois, l’ailière ne souhaitait pas tirer la couverture sur elle seule.

La Ligue des champions et l’air du Portugal lui réussissent décidément bien ces derniers temps. De retour à la compétition depuis la fin janvier, Delphine Cascarino continue de monter en puissance au fil des semaines et la double confrontation contre Benfica lui a au moins permis de reprendre confiance devant le but. Auteure du but de l’égalisation à Lisbonne au match aller, la joueuse offensive de l’OL a remis ça mercredi soir à Décines avec un doublé (4-1). D’abord sur une belle inspiration avec un ballon lobé juste avant la pause puis sur un but qu’elle s’est créé toute seule au retour des vestiaires.

Pourtant, après la rencontre et malgré un trophée de meilleure joueuse du match, l’internationale française a préféré mettre en avant le travail collectif sur ces deux buts. "Toute l'équipe a pris les choses en mains. En première période, sans le travail d'Eugénie (Le Sommer), je ne peux pas marquer le premier but. Et après la mi-temps, sans les bons appels de Melchie (Dumornay) qui emmène les adversaires sur le côté, je n'ai pas l'ouverture pour frapper. C'est un travail d'équipe qui amène les deux buts."

Bompastor : "Elle est libérée, ose et tente"

Modeste dans le succès, Delphine Cascarino revient malgré tout à un niveau qui était le sien avant sa rupture du ligament croisé il y a dix mois. Tout n’est pas encore parfait, mais en enchaînant les matchs, elle "se sent plutôt bien sur le terrain. Je ne pense plus du tout à ma blessure. Je peux jouer 90 minutes. Je joue comme avant et puis voilà". Un sentiment que partage sa coach Sonia Bompastor, "souvent derrière son dos, car elle croit plus en elle qu’elle-même. La frappe au but, on insiste beaucoup là-dessus, donc voir sa prise d’initiative à cette distance, c’est juste génial. En ce moment, elle ne se pose pas de questions, elle est libérée, elle ose et tente."

Pour le plus grand bonheur de l’OL et des Bleues à partir de lundi prochain.