Delphine Cascarino félicitée par Sara Däbritz après son but lors d’OL – Benfica (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Déjà buteuse à l’aller, Delphine Cascarino a récidivé ce mercredi contre Benfica. Son doublé envoie l’OL en demies. Derrière, ça ne respire en tout cas pas la sérénité. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : l’air portugais réussi à Cascarino

On ne sait pas si elle passera ses vacances au Portugal, mais une chose est sûre, Delphine Cascarino gardera un bon souvenir de cette double confrontation contre Benfica. Auteur du but de l’égalisation il y a une semaine à Lisbonne, l’ailière de l’OL a encore fait mal au club lisboète ce mercredi soir. Ayant buté après la demi-heure de jeu sur la gardienne adverse, Cascarino n’a pas eu le pied qui tremble sur la remise en retrait de Le Sommer à la 43e.

Sûre d’elle, l’internationale française a débloqué la rencontre d’un lob bien senti. Est-ce que ce but l’a mise en confiance, en tout cas, sa réalisation pour le doublé, elle ne la doit qu’à elle-même. Partie de son côté gauche, elle a repiqué dans l’axe et fait ce qu’elle tente rarement, prendre sa chance de loin. Bien lui en a pris puisque cela a fait mouche et mis l’OL dans de meilleures dispositions pour la qualification. Un match de patronne.

Le flop : une défense qui ne respire pas la sérénité

Il n’y a eu qu’un seul but d’encaissé ce mercredi soir, mais comme face à Lisbonne, on ne peut pas dire que défensivement, ce soit vraiment l’assurance tout risque. D’ailleurs, le but portugais est consécutif à un certain laxisme au milieu, à une mauvaise lecture de trajectoire de Gilles et un oubli de Bacha dans son dos, ouvrant l’axe du but à Benfica pour égaliser. Depuis début février, l’OL n’a gardé que trois fois sa cage inviolée en 10 matchs et c’est avant tout un problème collectif.

Seulement, Carpenter et Bacha n’ont pas été forcément dans un grand soir au niveau de leurs choix techniques tandis que Vanessa Gilles est dans le creux de la vague. Des passes mal ajustées, des interventions pas forcément contrôlées et à l’image d’une intervention ratée, le duo avec Mbock connait quelques difficultés actuellement. Le retour de Wendie Renard ne sera pas de trop.