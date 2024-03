L’OL retrouve de l’expérience et du leadership avec Renard

De retour dans le groupe au match aller, Wendie Renard a rejoué avec l’OL à Lille. Le retour de la capitaine arrive au moment opportun pour les Fenottes.

Elle n’a joué qu’une demi-heure et n’est pas encore à 100% mais le simple fait d’avoir refoulé les pelouses de D1 féminine pour la première fois depuis la mi-décembre a apporté de la joie à tout un groupe. Samedi, Wendie Renard a signé son retour à la compétition à Lille après trois mois d’absence. Cette reprise tombe à pic pour l’OL alors qu’une qualification pour les demi-finales de Ligue des champions est en jeu ce mercredi à Décines contre Benfica.

Présente dans le groupe au match aller, mais restée sur le banc, Renard avait rapidement repris sa place dans le vestiaire lyonnais : celle de capitaine. "Elle a dit ce dont on avait besoin à la mi-temps lors du match aller. À Benfica, on avait beaucoup parlé et on s’était dit que ce n’était pas suffisant, qu’on pouvait faire mieux. La vision qu’on peut avoir en dehors du terrain est des fois différente et c’est bien d’avoir ce feed-back de Wendie mais aussi des autres joueuses sur le banc, a reconnu Christiane Endler, capitaine à Lille (0-7) durant le week-end. Mais elle a un rôle très important dans cette équipe."

"Elle sait gérer les moments plus difficiles"

Joueuse la plus capée de l’histoire de l’OL, Wendie Renard va faire du bien dans cette période charnière du printemps. Lors de l’élimination en Coupe de France, celle qui est l’une des candidates au porte-drapeau français pour JO 2024 avait fait défaut. Aussi bien par son jeu de tête qui aurait pu débloquer la situation que pour son leadership et son aura auprès de ses coéquipières, des adversaires ou du corps arbitral. Ce retour est donc une aubaine pour l’OL. "La présence de Wendie est importante pour nous. Elle a un leadership différent, beaucoup d’expérience aussi pour bien manager les moments plus difficiles, a poursuivi Endler. Ça fait du bien de la voir retourner sur la pelouse pour ces derniers matchs et j’espère qu’elle pourra jouer un peu aussi le prochain. Mais c’est importante qu’elle puisse être avec nous."

Après une reprise en douceur contre le LOSC, Wendie Renard va-t-elle retrouver une place de titulaire contre Benfica ?