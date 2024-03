Nantes va très certainement devoir se passer de Simon contre l’OL

Sélectionné avec le Nigeria durant la trêve, Moses Simon ne va pas revenir à 100% à Nantes. L’ailier s'est gravement blessé à la jambe et ne devrait pas rejouer d’ici à la fin de saison.

Le match n’est que dans une grosse dizaine de jours et pourtant, le FC Nantes sait déjà qu’il devra très certainement faire sans Moses Simon contre l’OL le dimanche 7 avril prochain. En ce retour de trêve international, le club nantais a reçu une bien mauvaise nouvelle en provenance du Nigeria mardi en début de soirée. Lors de l’amical des Super Eagles contre le Mali, Simon est sorti dès la première mi-temps sur blessure. Non pas pour une gêne musculaire, mais pour ce qui semble être une blessure grave au niveau du péroné. Après un choc avec le gardien malien, l’ailier nigérian est sorti sur civière avant d’être transporté dans la foulée à l’hôpital.

Les Canaris à huis clos et sans leur meilleur joueur contre l'OL

Si la nature exacte de la blessure n’a pas été encore confirmée, une fracture du péroné est à craindre pour Moses Simon. Ce qui signifierait la fin prématurée de la saison de l’ailier nantais et un coup dur pour le FC Nantes dans sa course au maintien. En plus de devoir affronter l’OL à huis clos pour la 28e journée de Ligue 1, les Canaris vont devoir se passer d’un joueur ayant inscrit trois buts et délivré huit passes décisives cette saison. Un premier coup dur pour Antoine Kombouaré qui va faire son retour sur le banc nantais dimanche du côté de Nice avant de recevoir les Lyonnais.