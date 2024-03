OL - Internationaux : Tagliafico unique vainqueur

Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Plusieurs joueurs de l’OL étaient encore sur le pont pour ce dernier jour de trêve internationale mardi. Seul Nicolas Tagliafico a connu la victoire avec l’Argentine.

Il faudra encore patienter un peu pour que Pierre Sage dispose de son effectif au complet, mais la page de la trêve internationale est définitivement tournée ce mercredi. L’OL va désormais pouvoir pleinement se tourner vers la préparation de la réception de Reims, samedi (21h) à Décines. Dans les heures qui viennent, seul Nicolas Tagliafico va manquer à l’appel au GOLTC, ayant joué dans la nuit de mardi à mercredi du côté de Los Angeles. Le latéral gauche a d’ailleurs été le seul Lyonnais vainqueur de la dernière journée de la fenêtre internationale puisque la Croatie a certes gagné en Égypte mais Duje Caleta-Car n’a pas pris part à la rencontre amicale. Avec l’Argentine, Tagliafico a joué les 90 minutes contre le Costa Rica et l’Albiceleste s’est offert un deuxième succès (3-2) dans sa tournée américaine.

Mangala à son avantage contre l'Angleterre

L’Argentin unique vainqueur parmi les internationaux de l’OL, les autres ont connu diverses fortunes. Orel Mangala (82 minutes) et la Belgique ont été accrochés dans les derniers instants par l’Angleterre à Wembley (2-2), soit le même score entre le Ghana d’Ernest Nuamah contre l’Ouganda. Pour les autres Lyonnais, c’est avec une défaite qu’ils vont rentrer entre Rhône et Saône ce mercredi. Déjà qualifiée pour l’Euro, l’équipe de France U19 a terminé ses qualifications par une défaite contre la Lituanie (2-0). Titulaire contre la Belgique, mais absent contre les Pays-Bas, Saël Kumbedi a joué l’intégralité de la rencontre et sera la doublure d’Ainsley Maitland-Niles contre Reims, avec la suspension de Mata.

Pas de première sélection pour O'Brien

Malick Fofana a lui joué une heure dans la défaite des U21 belge contre l’Espagne et ne verra pas l’Euro de la catégorie dans les prochains mois. Enfin, Jake O’Brien n’a toujours pas connu de première sélection avec l’Irlande. Comme lors du premier amical contre la Belgique de Mangala, le défenseur de l’OL est resté sur le banc contre la Suisse (0-1) et a vu assis Xherdan Shaqiri (ex-OL) offrir la victoire à la Nati.