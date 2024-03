OL - Benfica : une qualification pour définitivement faire la bascule

Delphine Cascarino et les joueuses de l’OL applaudissant les supporters à Lisbonne (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

En ballotage favorable après la victoire à l’aller, l’OL doit terminer le travail ce mercredi (18h45) à Décines face à Benfica. Histoire d’officiellement se tourner vers la période décisive de cette saison.

Un pied, mais pas encore les deux. Mardi, Sonia Bompastor a bien rappelé que rien n’était encore fait pour l’OL. Malgré la victoire la semaine dernière à Lisbonne (1-2) et donc une situation favorable avant d’aborder le match retour, l’entraîneure lyonnaise n’a pas souhaité crier victoire avant l’heure. Il faut dire qu’elle a encore en mémoire la première période en dedans à l’Estadio da Luz et à l’ouverture du score de Benfica qui aurait pu mettre les Lyonnaises dans de sales draps.

Delphine Cascarino puis Sara Däbritz ont permis d’inverser la tendance, mais au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL ce mercredi (18h45), la formation lyonnaise n’a pas encore son ticket en poche. "Cette équipe de Benfica va venir sans complexe jouer crânement sa chance avec la volonté de nous faire chuter. On est capable de faire bien mieux que ce que l’on a fait à Lisbonne et je suis convaincue que l’on fera un bon match pour aller chercher cette qualification."

Renard de retour pour gérer ces matchs couperets

Ce mercredi, plus de 20 000 spectateurs prendront place dans les travées du stade décinois et ils ne seront pas de trop pour pousser les coéquipières de Wendie Renard à se sublimer. Le parfum européen est celui attendu avec impatience par les Lyonnaises et le faux-pas est interdit. Après l’élimination en demi-finale de la Coupe de France, un succès en Ligue des champions est quasiment devenu primordial pour que cette saison, commencée sous les meilleurs auspices, ne tourne pas au vinaigre. Grâce à l’expérience de haut niveau, la gestion de ce quart retour devrait tourner à l’avantage de l’OL, mais comme l’avait souligné Sonia Bompastor après la désillusion contre Fleury, le simple beau jeu ou d'être l'OL ne suffiront pas à se qualifier.

Les Fenottes doivent mettre tous les ingrédients nécessaires pour s’offrir une place dans le dernier, ce qui est, à ce jour, le minimum syndical pour la formation rhodanienne à la vue du tirage au sort. Avec le retour de Wendie Renard, l’OL peut compter sur sa cheffe de file pour ne pas déjouer avant l’heure. "Wendie a toujours des analyses pertinentes. Sur le levier mental et la motivation, elle a toujours les mots justes et avec le bon tempo. Ce n’est pas la seule leader dans le vestiaire, il y en a d’autres, mais c’est important pour un entraîneur d’avoir des relais."

Le risque d'une très longue fin de saison

Ayant pu faire tourner à Lille avec de nombreuses cadres laissées au repos, Sonia Bompastor est "presque dans une forme d’idéal". Hormis Ada Hegerberg, toujours convalescente, l’OL s’avance avec toutes ses forces vives contre Benfica ce mercredi soir. Aucune excuse n’est donc possible à l’heure où la page de mars va se refermer pour ouvrir celle d’avril. "Quand on est l’OL, avec nos ambitions, c’est ce qu’on veut, être au mois de mars avec des matchs tous les trois jours."

Un nouveau chapitre, certainement le plus important dans le livre lyonnais chaque saison, va devoir s’écrire après la trêve internationale. Les Lyonnaises l’espèrent avec une demi-finale européenne contre le PSG ou le BK Häcken. Au risque de connaitre une très longue fin de saison moralement avec la seule D1 féminine à jouer et cette roulette russe que sont les play-offs instaurés depuis cette saison et dont est déjà assuré de participer l'OL depuis déjà plusieurs journées...