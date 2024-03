Bompastor fait souffler de nombreuses joueuses pour Lille - OL

Griedge Mbock et Sonia Bompastor lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Quatre jours avant son match retour contre Benfica, l’OL se déplace à Lille ce samedi (13h30) en championnat. Dans un souci de récupération en vue de la Ligue des champions, Däbritz, Dumornay, Mbock, Horan, Cascarino et Bacha ont été laissées au repos.

Pas le temps d’atterrir qu’il faut déjà remettre le feu de chauffe. Rentrées dans la nuit de mardi à mercredi (3h du matin) de Lisbonne, les joueuses de l’OL doivent déjà remettre les crampons ce samedi (13h30) pour affronter le LOSC dans le nord de la France. Avec le match retour en ligne de mire contre Benfica, Sonia Bompastor a choisi de faire souffler certaines joueuses pour affronter des Lilloises, avant-dernières de D1 et qui "vont très certainement jouer avec des lignes très resserrées" contre les Fenottes.

N’ayant pas pris part à la séance matinale avant le départ pour Lille ce vendredi matin, Sara Däbritz et Melchie Dumornay restent à Lyon durant le week-end, tout comme Griedge Mbock, Delphine Cascarino ou encore Selma Bacha. Ce ne sera pas le cas de Daniëlle van de Donk qui réintègre, elle, le groupe lyonnais. Malade au moment de se rendre au Portugal, la Néerlandaise "a été bien affaiblie et n’est pas encore à 100%" d’après sa coach et sera gérée par le staff qui a choisi d'amener de nombreuses jeunes à Lille (Sylla, Mendy, Charpentier, Joseph).

Les joueuses applaudissent la prolongation de contrat de Vicki Becho 👏🏻 #OLféminin pic.twitter.com/orKrYuyof2 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 22, 2024

En souhaitant miser sur la récupération pour les organismes et avec toujours Benfica dans le coin de la tête, Bompastor devrait faire tourner son effectif samedi en début d’après-midi. Des joueuses comme Perle Morroni ou encore Vicki Becho, qui devrait profiter de sa bonne entrée en Ligue des champions, devraient débuter alors qu’Ada Hegerberg fait toujours défaut pour le troisième match de suite de l’OL. Déjà présente à Lisbonne et s’étant entraînée normalement ce vendredi, Wendie Renard enchaîne dans le groupe. De là à la voir connaitre ses premières minutes depuis décembre et le match aller contre Fleury ?

Le groupe de l’OL à Lille : Benkarth, Endler - Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Damaris, Majri, Marozsan, Mendy, Van de Donk - Becho, Charpentier, Diani, Joseph, Le Sommer