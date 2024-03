Mercato : l’OL a fait une offre que Fofana "ne pouvait pas refuser"

Arrivé durant l’hiver contre un chèque de 17 millions d’euros, Malick Fofana n’a pas hésité longtemps pour rejoindre l’OL. En moins de 24h, l’ailier avait pris la décision de quitter La Gantoise.

Pour le moment, il doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe (4 titularisations en 12 matchs) mais Malick Fofana est plutôt à son avantage lors de ses entrées en jeu. Débarqué début janvier à l’OL, le jeune ailier (18 ans) poursuit à son rythme son apprentissage et la découverte de son nouvel environnement. Au sein du club lyonnais, on ne cesse de vanter les qualités de Fofana mais pour le moment, elles ont du mal à s’exprimer lorsqu’il commence une rencontre.

Cela est bien mieux quand il rentre en cours de jeu où sa vitesse et ses dribbles en rupture font mal à l’adversaire. Ayant rejoint les U21 de la Belgique pendant la trêve, Malick Fofana est revenu sur son arrivée à l’OL. "C’était une surprise. Le jour avant notre départ en stage, La Gantoise a informé mon entourage que Lyon avait fait une offre intéressante. Si je voulais partir, un transfert était possible, a-t-il avoué lors de la conférence de presse des Diablotins. La décision m’appartenait. J’ai eu une discussion avec le directeur sportif de Lyon et j’ai été intéressé par un départ. Un jour plus tard, je me suis envolé pour Lyon et tout s’est vite passé."

"Un projet sportif parfait"

Pour attirer le joueur et convaincre La Gantoise de se séparer de l’un de ses joyaux en plein milieu de la saison, l’OL n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens. Un chèque de 17 millions d’euros auquel pourront s’ajouter cinq millions de bonus et un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value, de quoi pouvoir faire noter la note finale.

Considéré comme un grand espoir du football belge, Malick Fofana n’a pas eu peur de faire le grand saut, mais aussi de rejoindre un club qui était encore lanterne rouge à son arrivée le 10 janvier dernier. "Lyon m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser et a présenté un projet sportif parfait. Je pouvais aller dans un club et un championnat plus importants, tout en ayant toujours des opportunités. C'était idéal pour mon développement."

N’ayant goûté à la défaite qu’à deux reprises depuis, Fofana ne regrette pas son choix et espère que cela va durer encore quelques semaines.