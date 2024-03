Textor vante les mérites de l’OL Académie

Sur son compte Instagram, John Textor a publié une vidéo mettant en avant les joueurs formés à l’OL et qui ont réussi. La formation, un des piliers de la stratégie du propriétaire américain.

On lui reproche assez de ne pas communiquer assez sur l’OL sur ses réseaux sociaux pour que sa dernière publication enflamme la communauté lyonnaise. Sur son compte Instagram, John Textor a en effet publié une vidéo dans laquelle l’on voit Karim Benzema, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso. Un extrait qui met à l’honneur la formation à l’OL avec les grands noms passés par l’Académie, qui ont fait le bonheur du club avant de s’envoler vers d’autres cieux pour certains. Pourquoi une telle publication de la part de Textor à ce moment-là ? Mystère. Toutefois, cela montre tout le bien que pense le propriétaire américain sur la qualité de formation qu’il a pu trouver en rachetant l’OL.

Des discussions avec Sage, alors directeur de l'Académie

Il ne s’en est d’ailleurs jamais caché. La capacité du club lyonnais à pouvoir sortir des jeunes et que ces derniers réussissent à l’échelon international a joué au moment de son rachat. Il en a fait de ses piliers dans sa stratégie au sein d’Eagle Football avec l’expertise lyonnaise à mettre au service notamment de Botafogo. Lors de ses premiers passages entre Rhône et Saône, John Textor avait d’ailleurs fait quelques passages à Meyzieu pour voir jouer les U17 et échanger avec Pierre Sage, alors directeur de l’Académie. C’est d’ailleurs à ce moment-là que la philosophie du désormais coach de l’OL en matière de formation et de coaching avait plu au propriétaire américain. Il ne s’imaginait malgré tout pas lui confier les rênes du groupe professionnel quelques mois plus tard…