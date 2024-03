Benzema (ex-OL) ouvre la porte aux JO avec la France

Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Parti en Arabie Saoudite il y a plus de six mois, Karim Benzema n’a pas fait totalement un trait sur le maillot de l’équipe de France. L’ancien attaquant de l’OL se dit ouvert à la possibilité de faire les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il y a trois ans, il a fallu ratisser large pour pouvoir réussir à établir une liste pour les Jeux de Tokyo. Sylvain Ripoll avait finalement dû composer avec un groupe bien loin de celui convoqué au départ suite aux refus des clubs. En 2024, Thierry Henry devrait avoir également des soucis avec les clubs en raison des dates hors FIFA des Jeux Olympiques, mais le sélectionneur des Espoirs peut compter sur des candidatures spontanées chez les joueurs de plus de 23 ans. Ils ne seront que trois à pouvoir faire partie de l’aventure à Paris et les noms sont tous plus ronflants les uns que les autres. De Kylian Mbappé à Hugo Lloris en passant par Olivier Giroud ou Antoine Griezmann, ils sont tous partants pour faire partie de l’équipe de France olympique en juillet prochain.

12 buts et 7 passes en Arabie Saoudite

Thierry Henry a assuré avoir déjà ciblé les postes pour ces trois tickets, mais pas encore les noms. Cela tombe bien puisqu’une nouvelle légende du football français s’est ajouté à la liste. Parti en Arabie Saoudite durant l’été et ayant fait une croix sur les Bleus, Karim Benzema n’est pas contre participer à ses premiers Jeux Olympiques, avant de raccrocher. "Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top !", a-t-il répondu à la question posée par nos confrères de L’Équipe mardi.

Depuis le début de la saison, Karim Benzema, âgé de 36 ans, évolue avec le club saoudien d'Al-Ittihad, dont le dernier match de Championnat aura lieu le 27 mai prochain. Cette saison, l’ancien attaquant de l’OL a inscrit douze buts et délivré sept passes décisives en 23 matches avec son club. Suffisant pour convaincre Thierry Henry ?