Caqueret face à Mbappé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Auteur de 187 buts en carrière dont 182 avec l’OL, Fleury Di Nallo a vu Kylian Mbappé le supplanter dimanche soir. Le capitaine du PSG devient le 8e buteur de l’histoire de la Ligue 1 avec 188 réalisations.

Lorsque l’on parle de Fleury Di Nallo à Décines ces derniers mois, il est avant tout question de savoir si Alexandre Lacazette sera en capacité de dépasser son aîné comme le meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Avec 174 buts inscrits, le capitaine lyonnais pointe encore à 48 longueurs de Di Nallo et ce ne sera pas une mince affaire que d’aller chercher le "Petit Prince de Gerland". Toutefois, l’attaquant de poche n’a pas seulement marqué l’OL de son empreinte, mais également le championnat de France. Jusqu’à dimanche soir, il était encore le 8e meilleur buteur de l’histoire de la D1 / Ligue 1 avec 187 réalisations dont 182 sous le maillot lyonnais. Néanmoins, en ce lundi 18 mars, Fleury Di Nallo a reculé d’une place, la faute à Kylian Mbappé.

Encore une place à gratter pour le Parisien

Auteur d’un triplé contre Montpellier, le capitaine du PSG continue d’écrire son nom dans l’histoire. Avec désormais 188 buts inscrits dans l’élite, il a ravi la 8e place à Di Nallo et devrait logiquement gagner une place supplémentaire avant son départ du club parisien l’été prochain. Il n’est en effet plus qu’à deux longueurs de Joseph Ujlaki, ancien attaquant de l’OGC Nice et du Racing Club Paris notamment. Pour le reste, la marche est bien trop haute avec seulement huit matchs à disputer d’ici à la fin de la saison.