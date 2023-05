Alexandre Lacazette célébrant son 150e but avec l’OL contre Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL, Alexandre Lacazette est à 63 buts de Fleury Di Nallo. Avec encore deux ans de contrat, le capitaine lyonnais n’écarte pas cet objectif, tout comme la possibilité de prolonger l’aventure.

Il l’avoue lui-même, cet exercice 2022-2023 restera comme l’une de ses saisons les plus abouties individuellement. Revenu à l’OL l’été dernier, Alexandre Lacazette avait pris un risque. Celui d’écorner l’image du serial buteur qu’il avait laissée au moment de son départ vers Arsenal à l’été 2017. Finalement, le retour à la maison est une franche réussite, le capitaine portant presque à bout de bras l’attaque lyonnaise.

Avec 26 buts en Ligue 1 et deux longueurs de retard sur Kylian Mbappé, Lacazette peut encore croire à un titre de meilleur buteur avec les deux dernières journées qu’il reste à disputer. Mais quoi qu’il arrive, le numéro 10 lyonnais aura rempli sa mission même si collectivement la réussite n’a pas été la même.

Minimum 68 matchs d'ici 2025

En pourchassant Mbappé, Lacazette va chercher à battre son record individuel sur une saison (28 en 2016-2017) mais aussi se rapprocher chaque jour un peu plus de Fleury Di Nallo. Devenu troisième puis deuxième meilleur buteur de l’histoire du club lyonnais durant la saison, Alexandre Lacazette a désormais le "Petit Prince de Gerland" et ses 222 buts dans le viseur. L’écart est aujourd’hui de 63 buts, mais l’attaquant français compte bien profiter de ses deux ans de contrat pour grimper sur la plus haute marche.

Et si le contrat jusqu’en 2025 ne suffisait pas, il est plus qu’ouvert à prolonger l’aventure. "Il me reste deux ans de contrat, vous n’avez pas confiance en moi ?, a-t-il déclaré dans un grand sourire. Pour prolonger, il faut d’abord que le club soit d’accord. On verra d'ici à un an ou deux où j’en suis et si le directeur du club ou le président sont d’accord pour me prolonger."

Le message est envoyé, à John Textor et au futur directeur sportif de le réceptionner.