OL : Alexandre Lacazette égale Bernard Lacombe avec 149 buts

Alexandre Lacazette saluant les supporters lyonnais présents pour Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Grâce à son doublé en dix minutes, Alexandre Lacazette a fait plus que de permettre à l’OL de repartir avec un point de Lille. L’attaquant a rejoint Bernard Lacombe à la seconde place des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

La symbolique aurait certainement été encore plus forte au Parc OL, mais les circonstances de vendredi font qu’elle a été toute aussi belle à Lille. Depuis vendredi, Bernard Lacombe n’est plus le seul joueur passé par l’OL à avoir marqué 149 buts sous les couleurs lyonnaises. Depuis quelques heures, l’ancienne gloire est obligée de partager son statut de deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL avec Alexandre Lacazette. De retour à la compétition après plus de trois semaines d’absence, le numéro 10 n’a pas manqué ses retrouvailles avec la Ligue 1. Entré à la 71e minute, il s’est offert un doublé qui a enlevé une grosse épine du pied aux joueurs de Laurent Blanc.

Lacazette a offert son maillot à Lacombe

En permettant à l’OL de ramener un point de Lille (3-3) après avoir été mené deux fois par deux buts d’écart, Alexandre Lacazette a rappelé son importance dans le jeu lyonnais, comme rappelé lundi dans votre émission Tant qu'il y aura des Gones, mais aussi dans l’histoire. Revenu sur les talons de Bernard Lacombe, le capitaine lyonnais continue d’écrire son nom dans les lignes historiques son club formateur. C’est en partie ce qu’il était venu chercher l’été dernier en revenant à la maison. Forcément interrogé sur cette seconde place après le match, Lacazette n’a pas caché sa "fierté de l’avoir rejoint parce que Bernard (Lacombe) est une légende au club." Les légendes, ça se respecte et Lacazette ne l’a pas oublié. Comme un symbole, il a offert son maillot du match à l’ancien conseiller du président Aulas. Ne reste plus désormais qu’à occuper seul ce fauteuil de dauphine de Fleury Di Nallo (222 buts) et pourquoi pas dès vendredi prochain (21h) contre Nantes.