Lille - OL (3-3) : Alexandre "Lagachette" Lacazette a encore frappé

Absent depuis trois semaines, Alexandre Lacazette a signé son retour contre Lille (3-3). Vingt minutes de jeu bien remplies avec un penalty concédé et un doublé salvateur.

Les dernières semaines avaient tellement mis en lumière l’impact qu’il pouvait avoir sur le jeu de l’OL que tout le monde espérait un retour. Ce retour a été moins rapide que prévu au moment de sa sortie à la pause contre Lens, mais Alexandre Lacazette est bel et bien de retour. En l’espace de vingt minutes vendredi soir, le numéro 10 lyonnais a confirmé un peu plus les doutes que les observateurs pouvaient avoir sur l’animation offensive lyonnaise : oui, il y a bien une Lacazette-dépendance. À Lille, cette incapacité chronique de l’OL à ne pas se montrer dangereux sans son capitaine va une nouvelle fois faire parler. Si de la patience est demandée quant à l’intégration d’Amin Sarr, ses deux prestations consécutives contre Lorient et vendredi soir à Pierre Mauroy méritent quand même qu’on souligne son manque d'impact.

Errant encore comme une âme en peine, le Suédois n’a pas pesé pendant les 95 minutes passées sur le terrain. Quand Cherki poursuivait lui son chemin de croix depuis quelques matchs, Bradley Barcola s’est démené et a heureusement été récompensé de ses efforts avec un but et une passe décisive après avoir buté sur Chevalier en première période. Laurent Blanc pourra pester contre la nouvelle entrée de Moussa Dembélé qui, comme face à Lens, il y a trois semaines, a eu l’occasion de pousser l’OL vers la victoire. Mais en loupant son lob, il a confirmé ce manque de confiance qui le suit depuis des mois. Au moins, Lacazette ne l’a lui pas perdue malgré ses trois semaines loin du terrain. Heureusement et malheureusement pourrions-nous dire tant l’attaque se repose trop sur ses épaules.

Lacazette égale Bernard Lacombe

Si à la fin du match, un supporter n’ayant pas regardé le match pouvait croire que les Lyonnais avaient fait un gros coup au regard des visages souriants au coup de sifflet final, l’OL n’a en réalité pris qu’un point à Lille (3-3). Mais ce point a eu un goût de victoire grâce à Alexandre Lacazette. Préservé depuis des jours alors que son retour avait un temps était espéré pour Grenoble il y a une semaine et demie, l’attaquant a dû prendre son mal en patience comme l’a soufflé Laurent Blanc.

"On a attendu qu'il revienne, beaucoup attendu, et même aujourd'hui (vendredi) il fallait que j'attende, a déclaré avec le sourire le coach lyonnais. Mais dès qu'on a pu, on l'a fait entrer. Alex, il convertit souvent les occasions, c'est quelqu'un qui marque des buts, on le sait. On aimerait qu'il soit toujours disponible. Et quand il ne l'est pas, c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile de marquer des buts."

Vendredi, en l’espace de 20 minutes, il a rappelé ce pourquoi l’OL avait fait l’effort financier pour le faire revenir. Une qualité de leader qui "pousse les autres à être meilleurs" d’après Corentin Tolisso et surtout un sens du but qui aujourd’hui lui permet de représenter 38% des buts lyonnais en championnat. À ceux qui pouvaient encore douter de l’intérêt de faire du neuf avec du vieux à l’intersaison, Alexandre Lacazette répond par des buts depuis.

Une Lacazette-dépendance encore plus visible

Entré avec la rage alors que son équipe était menée 2-1, Lacazette avait tellement envie qu’il en a concédé un penalty qui aurait pu être le coup de trop pour les Lyonnais. De nouveau à deux longueurs des Lillois à dix minutes du terme, l’OL a trouvé les ressources mentales pour prendre un point dans le nord derrière son numéro 10. Ce dernier n’a pas boudé son plaisir d’avoir inscrit un doublé pour son retour et ainsi rattraper son erreur défensive. "C’était un match assez fou, surtout pour moi. Je concède un penalty sur un mauvais réflexe. Mais l’équipe a su faire preuve de courage, de force mentale et on aurait pu gagner, car on a eu les occasions."

Il est bien placé pour le savoir, puisque dans son duel à distance avec Jonathan David, Alexandre Lacazette aurait, lui aussi, pu repartir avec le ballon du match. Mais en croisant un peu trop sa reprise de volée, il a vu le ballon filer au ras du poteau de Lucas Chevalier (90+2e) et manqué ainsi d’offrir les trois points à l’OL. Son doublé a déjà bien sauvé son club d’une nouvelle déconvenue et le fait entrer un peu plus dans l’histoire. Avec 149 buts, il est désormais l’égal de Bernard Lacombe à la 2e place des meilleurs buteurs lyonnais.