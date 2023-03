Lille - OL (3-3) : Tolisso veut "retenir la réaction pour égaliser"

Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL fêtant un but d’Alexandre Lacazette contre Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Mené par deux fois de deux buts, l’OL a trouvé les ressources mentales pour arracher un point à Lille (3-3). Après la rencontre, Corentin Tolisso a retenu cette force de caractère.

Il y a encore quelques semaines, l’OL aurait coulé dans les grandes largeurs dans cette rencontre. Le club lyonnais n’est pas passé loin de la correctionnelle vendredi soir, mais il en ressort finalement avec un point qui lui fait gagner provisoirement deux places au classement. Dans la course à l’Europe, ce nul à Lille (3-3) représente avant tout deux points de perdus contre un concurrent direct, mais il avait quand même un petit goût de victoire à la vue du scénario du match.

"Il faut retenir qu’on est revenu. On a réussi à revenir à 3-3. On a eu la balle du 4-3, ça aurait été vraiment magnifique, a déclaré Corentin Tolisso sur Prime Video après le match. C’était un peu serré en première mi-temps, on ne se découvrait pas trop. On a eu une belle occasion avec Bradley (Barcola). En deuxième mi-temps, comme d’habitude, on ne rentre pas dedans, on se prend un but directement. Ce sont vraiment des trucs à gommer."

L'OL a fait front en équipe

Une nouvelle fois capitaine en l’absence d’Alexandre Lacazette, assis sur le banc, Tolisso a joué toute la rencontre et a tenté de haranguer ses coéquipiers pour ne pas sombrer totalement après les deux buts de Jonathan David en l’espace d’un quart d’heure en deuxième période. Quand bien même la jeunesse de l’OL a ses défauts, elle a fait preuve d’une certaine volonté de ne pas rendre les armes à Pierre Mauroy. Les événements ont été contraires par moment, mais quand l’état d’esprit était défaillant ces derniers mois, le refus de perdre est à souligner.

Quand tout n’est pas parfait dans le jeu, il faut bien se raccrocher à quelques branches. "Ce qu’il faut retenir, c’est la réaction qu’on a eue et le fait qu’on est revenu à égalité. Mentalement, on n’a rien lâché, a poursuivi le numéro 88. Alex (Lacazette) nous a fait un bien fou quand il est rentré avec ses deux buts et son âme de leader. Malheureusement, on était venu ici pour gagner. Au vu du match, on peut être un peu content du 3-3. Il va falloir gagner des matchs, surtout le prochain contre Nantes."

Durant la semaine, il devrait y avoir encore pas mal de vidéo au programme, mais ce point risque de faire du bien dans la cohésion du groupe.