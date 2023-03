Au terme d'un scénario fou, Lille et l'OL se quittent dos à dos (3-3)

Yoro et Amin Sarr lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Au triplé de David, l'OL a répondu grâce à Barcola et au doublé de Lacazette. L'Olympique lyonnais repart avec un point de son déplacement à Lille (3-3).

En comparant les prestations des deux formations jusqu’ici, on se doutait que le déplacement à Lille serait difficile pour l’OL. Il l’a été, car il a longtemps été mené, concédant notamment deux penalties, mais il s’est finalement arraché pour glaner un point à Pierre Mauroy (3-3).

Si durant l’entame de match, l’Olympique lyonnais a tenté d’imposer un pressing haut au LOSC, il a rapidement été confronté à la qualité technique de son adversaire. Sur les 45 premières minutes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont surtout bien défendu, en priorisant l’axe. Les Lillois ont eu la possession et la maîtrise, mais c’est bien Bradley Barcola qui s’est créé la plus grosse occasion du début de partie. Le jeune attaquant a buté sur Chevalier (12e), tandis que Rémy Riou s’est employé deux fois (35e et 43e). On était alors loin d’imaginer la suite.

Une 2e période prolifique

La montée en puissance nordiste a été concrétisée dès la reprise de la deuxième période avec l’ouverture du score de Jonathan David sur un centre de Bamba (1-0, 46). Cueilli a froid très vite, le club rhodanien, n’a pas arrangé ses affaires à la 61e lorsque David a transformé un penalty provoqué par Rayan Cherki (2-0). Ne s’avouant pas vaincu, l’OL a réduit l’écart dans la foulée par Barcola (2-1, 64e), mais il a de nouveau cédé sur un autre penalty après une main d’Alexandre Lacazette, toujours par David (3-1, 79e). Mais ce duel n'allait pas s'arrêter là.

Fautif quelques instants auparavant, Lacazette a tout renversé par la suite avec un doublé sur deux services de Saël Kumbedi et Barcola (83e et 88e). Finissant très forts, le buteur aurait même pu s’offrir un triplé (90e+2), avant que Moussa Dembélé ne manque lui aussi une balle de match. Alors qu'on se dirigeait vers le nul, Benoît Bastien a donné une dernière frayeur aux supporteurs lyonnais en sifflant un troisième penalty, qu'il annulera finalement ensuite (90e+7).

L'OL est provisoirement 8e

Ce résultat ne fait pas forcément les affaires des hommes de Laurent Blanc, même s'ils remontent provisoirement au 8e rang avec 40 points après 27 journées. Toujours loin dans la course à la 5e place (six longueurs provisoirement), ils ont tout de même au moins eu le mérite de ne pas lâcher. Si la prestation reste moyenne globalement, l'état d'esprit s'est révélé être bon. Il faudra vraisemblablement capitaliser là-dessus pour la fin de saison, et notamment face à Nantes vendredi prochain.