Fleury - OL : Damaris Egurrola remplace Amandine Henry

Un seul changement dans le 11 de départ pour Sonia Bompastor contre Fleury ce vendredi (21h). Damaris Egurrola prend la place d'Amandine Henry, blessée.

Il n'y a finalement pas de surprise dans l'équipe alignée par Sonia Bompastor ce vendredi à Fleury (21h). Privée d'Amandine Henry pour une blessure au genou, l'entraîneure a titularisé Damaris Egurrola à la place de la Française.

Un banc bien fourni

Pour le reste et au vu du contexte, il s'agit du 11 type de l'OL cette saison, avec une assise défensive représentée par Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Wendie Renard et Perle Morroni. Avec Néerlandaise au milieu, on retrouve Sara Däbritz, Lindsey Horan et en numéro 10, Dzsenifer Marozsán. Devant, le duo Delphine Cascarino - Eugénie Le Sommer enchaîne.

Il y a en revanche du monde sur le banc avec notamment Selma Bacha, Alice Sombath, Amel Majri, Daniëlle van de Donk ou encore Melvine Malard.

La composition de l’OL contre Fleury : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Morroni - Däbritz, Horan, Egurrola - Marozsan - Cascarino, Le Sommer