Lille - OL : Laurent Blanc ne change pas son 11

Castello Lukeba et Corentin Tolisso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Moins d'une semaine après le nul contre Lorient, Laurent Blanc a décidé d'aligner la même équipe face à Lille ce vendredi (21h).

Même si son équipe a affiché des manques dimanche dernier contre Lorient (0-0), Laurent Blanc reste fidèle à ses idées. Pour défier Lille à l'extérieur ce vendredi soir (21 heures), le Cévenol a choisi de faire confiance au même 11 que lors de la précédente journée. Comme attendu, Alexandre Lacazette débutera sur le banc.

Quelle animation offensive pour l'OL ?

Au milieu, on retrouve donc le triangle Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Johan Lepenant. A voir comment celui-ci sera organisé, si Caqueret évoluera un cran plus haut que ses compères ou si Rayan Cherki, de nouveau titulaire, occupera cette fois-ci un poste central. Le jeune offensif lyonnais jouera aux côtés d'Amine Sarr et Bradley Barcola. Derrière, le même quatuor défensif est reconduit : Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba, et Nicolas Tagliafico. Ils seront chargés de protéger Rémy Riou.

Le 11 de l'OL à Lille : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Lepenant - Barcola, A. Sarr, Cherki