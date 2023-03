Lille - OL : Lacazette devrait être trop juste pour débuter

Même s'il est dans le groupe pour affronter Lille ce dimanche, Alexandre Lacazette devrait figurer sur le banc au coup d'envoi de la partie.

Si l'OL n'a pas encore fait une croix sur la 5e place, elle sera très, très difficile à aller chercher pour l'Olympique lyonnais. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, il a grâce à cette compétition l'opportunité de remporter un trophée et de s'offrir un billet pour l'Europe. Dès lors, la rencontre à Lille ce vendredi (21h), même si elle est importante, doit servir à bien préparer les joueurs avant le duel à Nantes début avril. Cela vaut également pour Alexandre Lacazette.

Tout juste revenu de blessure, le capitaine et meilleur buteur de l'équipe est du voyage dans le Nord pour la 26e journée. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera titulaire, bien au contraire. A quelques semaines de ce rendez-vous, et alors que l'infirmerie est encore bien garnie, on voit mal Laurent Blanc prendre des risques avec son attaquant, même si l'animation offensive a été en grande difficulté face à Lorient récemment (0-0).

Mendes ou Lepenant au milieu

Lacazette devrait donc commencer sur le banc, et laisser sa place à un trio Bradley Barcola, Amine Sarr, Rayan Cherki. Au milieu, on pourrait avoir une concurrence entre Thiago Mendes et Johann Lepenant pour accompagner Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

En défense, peu voire aucun changement n'est attendu, avec Rémy Riou protégé par le quatuor Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico.

Le 11 probable de l'OL à Lille : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Lepenant ou T. Mendes - Barcola, A. Sarr, Cherki