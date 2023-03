Pour Tagliafico, l'OL est "dans la position qu'il mérite"

Il fait partie des recrues ayant réussi leurs premiers pas au club. Nicolas Tagliafico a exhorté ses coéquipiers à "faire une autocritique" et à rester "humbles".

En attirant Nicolas Tagliafico l'été dernier, l'OL a jusqu'ici réussi un joli coup sur le marché des transferts. Depuis ses premiers jours dans le Rhône, le latéral droit a séduit par son implication, sa grinta et ses qualités de footballeur qui font de lui une valeur sûre du 11 de départ.

Bien conscient qu'il a un rôle important à jouer auprès de ses coéquipiers, l'Argentin confie qu'il est normal pour lui d'agir ainsi. "Je ne travaille pas pour être un exemple, je travaille et je donne tout parce que c'est ma manière d'être. C'est ma mentalité. Si ça inspire les autres, tant mieux. Je ne suis pas encore à l'aise pour m'exprimer en français, mais ça devrait être la manière d'être de tout le monde. Pour l'instant, je montre la voie aux jeunes par l'action : ils voient bien que je donne tout, que je suis un guerrier à l'entraînement. Il y en a qui peuvent prendre ça en exemple, et peut-être que d'autres non... Mais il faut bien comprendre qu'on joue en match comme on s'entraîne, a-t-il prévenu dans les colonnes de L'Equipe. L'arrivée de Dejan Lovren fait beaucoup de bien car il me ressemble beaucoup dans la mentalité, et puis il connaît le club et n'a pas la barrière de la langue."

"C'est à nous de regarder nos attitudes"

Mais malgré du mieux dans le comportement et dans l'envie, cette équipe continue de se chercher, ne parvenant pas à trouver son rythme de croisière. La 10e place est donc on ne peut plus logique actuellement. "Quand il y a un changement d'entraîneur, c'est douloureux et c'est notre faute à nous les joueurs, c'est nous qui jouons, donc il faut déjà faire une autocritique. Nous devons aller chercher des choses plus profondément, on doit être humbles, a rappelé le champion du monde. On est dans la position qu'on mérite aujourd'hui. On doit être à 100 % chaque jour, car un seul jour où on ne l'est pas peut porter préjudice à tout le reste. Oui, on a changé de coach, mais les choses ne sont toujours pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est à nous de regarder nos attitudes."