OL : Laurent Blanc face à la gestion du banc 

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Depuis la fin du mercato, Laurent Blanc a utilisé son banc avec parcimonie, avec en moyenne trois changements par match. Des remplaçants qui peinent à apporter un plus, en témoigne l’unique but inscrit par un entrant sur la période.

Ce fut l’une des premières choses que l’on a observées en se replongeant dans le OL - Lorient du week-end dernier (0-0). Alors que son équipe était en difficulté pour forcer le verrou lorientais, Laurent Blanc n’a que très peu remodelé son 11 au cours de la partie. Seuls Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont sortis du banc, pour un apport nul.

Du côté de l’OL, ce schéma se répète fréquemment cette saison, avec des remplaçants qui n’amènent rien ou presque, alors qu’on attend d’eux qu’ils insufflent un vent positif. “Visiblement, on ne sait pas quoi faire. Dans ce genre de situation, avec deux garçons, Sarr et Barcola, qui ne sont pas efficaces, que fait-on, on les laisse ? On essaye de modifier la tactique ? Ou bien, on fait entrer Aouar et Dembélé, qui ne sont pas dans les meilleures conditions mais Laurent Blanc est obligé de tenter quelque chose puisqu’on ne marque pas. Mais est-ce qu’il n’y avait pas un jeune capable d’être à fond pendant 20 ou 30 minutes, sans arrière-pensée, s’est interrogé Robert Valette, ancien technicien lyonnais. Il n’a pas eu confiance et les remplaçants n’étaient pas suffisants pour inverser les choses.”

Peu de solutions sur le banc dernièrement

Un constat effectivement réaliste lorsqu’on note que l’unique solution cartouche offensive restante était Sekou Lega, 0 minute en Ligue 1. On peut néanmoins se questionner sur le cas Mohamed El Arouch, plutôt satisfaisant contre Grenoble, mais non utilisé face aux Merlus alors que ses percussions ballon au pied auraient pu créer du danger.

Et c’est à ce moment qu’intervient l’interrogation au sujet des hommes dont dispose l’entraîneur. Il est vrai que les blessures ont écarté jusqu’à six éléments de ce contingent, de quoi amputer la profondeur des choix possibles pour le Cévenol, qui ne peut pas non plus être incriminé de tout sur ce sujet. “La marge a toujours été étroite. Nous sommes lucides sur l'effectif. Je dis la vérité et je ne me cache pas. Je ne suis pas heureux d'annoncer ça. J'aimerais mieux que mon groupe soit à la bagarre pour la qualification en Ligue des champions. Mais si c'était le cas, je ne serais peut-être pas là", a-t-il admis.

Robert Valette est lui aussi obligé de poser ce constat. “L’effectif a été dégraissé et il lui reste beaucoup de footballeurs inexpérimentés. Sur le banc, il a des garçons comme El Arouch qui ont 18, 19 ans. Il (Blanc) est contraint et forcé. Face à Lorient, on a bien vu qu’il y avait un ou deux joueurs qui n’apportaient rien à la formation. Il les a remplacés, mais sinon, il ne change que lorsque c’est nécessaire, d’abord car il n’a pas énormément de solutions”, a décrypté l’ex-coach de la réserve de l’OL.

Laurent Blanc change peu en cours de match

En moyenne, Laurent Blanc procède à trois changements par rencontre depuis la fin du mercato, la plupart du temps après l’heure de jeu. Deux exceptions en Ligue 1 sur cette période, Troyes (5) et Angers (4), mais Thiago Mendes s’était blessé à l’approche du temps additionnel. Comme l’a noté Robert Valette, l’ancien sélectionneur français n’est visiblement pas un adepte des ajustements d’homme en cours de partie.

Mais si changer pour changer peut paraître inutile et qu’il est logiquement difficile de prévoir avec exactitude le rendement d’un remplaçant, on remarque qu’à l’Olympique lyonnais, les entrants ne bousculent pas le scénario des matchs. Sur les huit dernières affiches toutes compétitions confondues, seul Amin Sarr (face au SCO) a trouvé la faille en étant venu du banc. Cela fait partie des explications à la situation actuelle du club au classement, car le football se gagne difficilement à seulement 11 éléments.

Aouar et Dembélé, le constat d'échec

Autre point d’incompréhension, les entrées assez régulières d’Aouar et surtout de Dembélé (14 au total pour l’avant-centre) qui, sur le terrain, n’amènent rien. "A Nice, à Reims ou même Lorient, de ce qu’on a vu dimanche, on ne fait pas jouer les statuts parce qu’il a un contrat de 500 000€ ou parce qu’il vient de tel grand club. Je n’ai rien contre Laurent Blanc, mais c’est le football d’il y a 15 ans. Il faut un plan de jeu", s’est agacé notre consultant Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”.

Si Robert Valette convient qu’il est difficile de passer au-dessus du statut d’un joueur, l’ex-défenseur rhodanien estime qu’on peut malgré tout s’en sortir avec un groupe resserré, à condition d’être épargné par les blessures. “J’avais un coach qui me disait, un championnat se gagne à 18 et se perd à 25, nous a-t-il confié. Dans les grandes formations, ce sont souvent les mêmes qui jouent. Un entraîneur dans sa tête, il a son équipe-type, qu’il ne change que s’il y a des blessés. S’il y en a, se pose alors la question du banc et vous faites comme Laurent Blanc actuellement, vous faites avec et vous en remettez à la grâce divine.”

Il faut tout de même espérer que le staff de l’OL ait dans sa manche un autre plan pour la fin de saison afin de mobiliser l’ensemble de l’effectif, pas uniquement les titulaires.