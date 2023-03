OL - Laurent Blanc : "Je dis simplement la vérité"

L’entraîneur de l’OL, Laurent Blanc a tenu, avant le déplacement à Lille ce vendredi (21h), à livrer le fond de sa pensée au sujet des ambitions lyonnaises en cette fin de la saison.

En privé comme en public, Laurent Blanc ne cache pas qu’il ne va pas faire des miracles. À son arrivée à Lyon, à la suite du limogeage de Peter Bosz, il a hérité d’un vestiaire morose. Et il n’a pas pu obtenir totale satisfaction lors du mercato hivernal. "Nous nous sommes séparés de beaucoup de joueurs (six sont partis) à la trêve et on pouvait penser qu'il fallait en trouver d'autres. Il y a eu des difficultés, cela fait partie de la vie d'un club, indique l’entraîneur lyonnais. Je l'accepte, mais il faut être lucide sur l'analyse que l'on peut avoir. J'espère que les gens le sont. Je pense depuis très longtemps que nous serions plus compétitifs avec un milieu défensif."

Laurent Blanc est "lucide sur l'effectif"

Selon l’ancien sélectionneur des Bleus, l’effectif actuel ne permet pas de viser la Ligue des champions. "La marge a toujours été étroite. Nous sommes lucides sur l'effectif, insiste-t-il. Je dis la vérité et je ne me cache pas. Je ne suis pas heureux d'annoncer ça. J'aimerais mieux que mon groupe soit à la bagarre pour la qualification en Ligue des champions. Mais si c'était le cas, je ne serais peut-être pas là" Et d’ajouter : "Parler de la Ligue des champions, tout le monde peut le faire, mais après, il faut être solide et construit pour y aller. Et là, nous ne sommes pas encore construits pour cela"

"Il faut des résultats"

Ceci dit, Laurent Blanc dit vouloir s’inscrire dans la durée entre Rhône et Saône. Tout en étant lucide sur la fragilité de son poste. "Il faut des résultats pour qu'un entraîneur dure dans un club. Rien que pour ça, l'encadrement et moi-même, nous sommes motivés pour en avoir, assure-t-il. On commence quelque chose avec un groupe très jeune et on va voir comment ça évolue." Très apprécié par ses joueurs, Laurent Blanc va devoir cravacher jusqu’au bout, avec notamment en ligne de mire la Coupe de France (l'OL affrontera Nantes en demi-finale, le 5 avril). "On est content d'être ici et moi, personnellement, je suis très bien. J'adore mon groupe, j'espère que c'est réciproque, confie le technicien de l’OL. On l'a modulé (lors du dernier mercato hivernal) car au départ, c'était un peu plus difficile. Mais une fois que l'on a dit ça, cela ne suffit pas."

Et de conclure : "On est sympathique, on travaille, mais ce sont les résultats qui font que ça dure ou pas. On le sait." À commencer par le périlleux déplacement à Lille, ce vendredi (21h).