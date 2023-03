OL - Académie : la réserve jouera un amical samedi à Décines

En l’absence de match en National 2, la réserve de l’OL va garder le rythme ce week-end. Les joueurs de Gueïda Fofana affronteront Aix-les-Bains (N3) samedi à Décines.

Face au nombre de plus en plus élevé de jeunes joueurs dans l’effectif professionnel, Gueïda Fofana se retrouve forcément délesté de quelques éléments importants dans cette seconde partie de saison en National 2. Mohamed El Arouch, Sekou Lega, Mamadou Sarr et Achraf Laaziri passent désormais plus de temps à l'entraînement avec Alexandre Lacazette et compagnie qu’en réserve ces dernières semaines. Néanmoins, avec un effectif de 30 joueurs à sa disposition, Fofana peut piocher et faire tourner son groupe. Ce dernier a d’ailleurs réussi à ramener un bon point d’Auxerre, le week-end dernier.

Pour enchaîner en National 2, il faudra attendre le 18 mars puisque la réserve de l’OL n’a pas de match de championnat ce week-end. Néanmoins, les jeunes Lyonnais, toujours privés de Chaïm El Djebali qui jouera le match de la 3e place de la CAN U20 vendredi avec la Tunisie, ne seront pas au repos, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais. Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Gueïda Fofana profite de ces mini-coupures pour organiser un match amical. Après le GOAL FC fin janvier, l’OL retrouvera Aix-les-Bains, pensionnaire de N3, samedi (13h) au centre d’entraînement de Décines.