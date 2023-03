Ligue 1 : Rayan Cherki à la dernière passe

Enfin intégré au onze de départ depuis le début de l’année, Rayan Cherki n’a pas tardé à montrer son importance dans le jeu de l’OL. Il est déjà parmi les joueurs qui amènent le plus de tirs grâce à une dernière passe en Ligue 1.

À 19 ans, il fallait se douter que les montagnes russes lyonnaises cette saison allaient forcément dépeindre sur Rayan Cherki. Encore novice au plus haut niveau malgré ses débuts à 16 ans, le milieu offensif de l’OL alterne le bon et le moins bon. Laurent Blanc n’a d’ailleurs pas manqué de pointer certains de ses errements défensifs ces derniers matchs, mais Cherki est clairement l’un des détonateurs du jeu lyonnais depuis le début de l’année 2023. Capable de faire la différence balle au pied ou même arrêté, Rayan Cherki n’a pas eu besoin de grand-chose pour se rendre indispensable. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Blanc a choisi d’adapter son système autour du numéro 18 et de sa relation avec Alexandre Lacazette. L’absence du capitaine s’est d’ailleurs faite ressentir dans les dernières performances de Cherki.

Dans le Top 10 de Ligue 1 avec seulement 11 titularisations

Néanmoins, malgré les critiques et parfois une certaine exaspération, Rayan Cherki est devenu le nouveau joueur "frisson" en lieu et place de Lucas Paquetà. Il n’hésite d’ailleurs pas à prendre ses responsabilités afin de voir son influence accroitre dans le jeu lyonnais. Pour preuve, il est l’un des joueurs qui amène le plus de tirs grâce à ses passes depuis le début de la saison. Avec 47 dernières passes, Rayan Cherki est loin des 63 tirs venus d’une passe de Benjamin Bourigeaud et Branco van den Boomen. Seulement, ces deux joueurs sont des titulaires indiscutables depuis le début de la saison. Rayan Cherki ne l’est lui que depuis une dizaine de matchs. Ne reste désormais plus qu’à espérer que ses coéquipiers convertissent ses offrandes en but. Car, avec "uniquement" quatre passes décisives, mais une seule depuis le début de l’année 2023, il pourrait être bien plus haut dans la hiérarchie.

Classement des joueurs au nombre de dernières passes avant un tir cette saison :

1. Benjamin Bourigeaud (SRFC) : 63

-. Branco van den Boomen (TFC) : 63

3. Franck Honorat (SB29) : 62

4. Rémy Cabella (LOSC) : 61

5. Enzo Le Fée (FCL) : 53

-. Lionel Messi (PSG) : 53

7. Przemyslaw Frankowski (RCL) : 49

8. Neymar (PSG) : 49

-. Florian Sotoca (RCL) : 49

10. Rayan Cherki (OL) : 47