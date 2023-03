Prévue le 5 avril prochain, la demi-finale de Coupe de France contre Nantes intervient dans un calendrier chargé pour l’OL. Laurent Blanc ne comprend pas que ce match se joue un mercredi alors que les Lyonnais auront joué le dimanche contre le PSG.

Engranger de la confiance en championnat pour arriver dans le meilleur état d’esprit possible le 5 avril prochain à la Beaujoire. Si Laurent Blanc n’a pas totalement fait une croix sur l’Europe avec le championnat, l’entraîneur de l’OL aimerait avant tout que son équipe arrête de perdre des points en route pour pouvoir regretter en haut. Malgré les points de retard, Blanc veut donc jouer ces matchs de championnat à fond, en faisant le meilleur résultat possible pour se mettre dans les meilleures conditions mentales pour le match le plus important de la saison lyonnaise. Le mercredi 5 avril prochain, l’OL se déplacera à Nantes pour décrocher une place en finale de la Coupe de France.

Un moment charnière qui intervient pourtant dans un calendrier intense pour les Lyonnais. Avant Nantes, l’OL se déplacera à Paris pour affronter le PSG le dimanche 2 avril (20h45) et recevra Rennes après le match contre les Canaris. Programmée le mercredi, la demi-finale aura dû se jouer le lendemain pour l’entraîneur lyonnais. "Il y a trois matchs de Ligue 1 et après, il y a le match de Coupe qui est au milieu de deux gros matchs contre le PSG et Rennes. C’est très mal placé parce qu’on joue le dimanche et qu’on joue le mercredi alors qu’Annecy et Toulouse auront joué samedi en championnat et joueront le jeudi. Des fois, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Après, on va se dire que pour 24h ce n’est pas grave, mais sur une journée, tu peux récupérer un joueur. On va dire que je suis agacé après (sourires)."