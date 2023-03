OL : Complément d’enquête répond à la polémique des jets privés

Suite aux différentes critiques émises par le teaser du reportage diffusé jeudi (23h), Complément d’enquête a apporté à O&L des éléments de réponse.

Le journaliste à l’origine du reportage qui sera diffusé jeudi (23h) a tout de suite posé les bases. L’ampleur prise par le teaser du reportage de "Complément d’enquête" résulte avant tout du fait que cela touche le foot. Pourtant, la partie consacrée à l’OL et son voyage en jet-privé pour affronter Marseille début novembre ne dure que cinq minutes sur l’ensemble du sujet qui s’attaque à la question de l’explosion des voyages privés à l’heure de la question écologique. Toutefois, l’opération de communication voulue avec cette séquence de 1 min 23 a porté ses fruits même si France 2 ne veut pas qu’elle soit sur-interprétée. Le but est d’appâter pour regarder le reportage et ça semble avoir marché.

Néanmoins, le journaliste en charge du reportage explique à Olympique-et-Lyonnais.com que l’exemple pris avec l’OL n’est pas un cas isolé en France, bien au contraire. "La saison dernière, L’Equipe avait sorti une étude sur les moyens de transport des clubs français sur l’ensemble de la saison. On s’est basé sur ces chiffres pour observer ceux de la première partie de la saison, nous confie-t-il. Le constat ? Il n’y a eu aucune évolution avec 80% des voyages en avion, 18% en car et seulement 2% en train."

"Il n’y a eu aucune remise en question cette saison en Ligue 1"

S’il comprend la position de l’OL et la question de sécurité notamment pour aller à Marseille, le journaliste de France 2 avancent que les sons de cloche venus de la SNCF sont quelque peu différents de ceux à Décines. Le club lyonnais "a eu le mérite d’échanger au contraire du PSG au moment de l’épisode du 'char à voiles' " même si le montage est ensuite un choix rédactionnel. Du côté de l'OL on explique simplement "avoir le droit de présenter toutes les questions autour de ce sujet pour que des solutions émergent, tout en regrettant des séquences tournées à plusieurs reprises avec les mêmes questions répétées plusieurs fois et non retenues au final". Néanmoins, des points d’interrogations subsistent au sein de la chaine publique avec notamment cette question de savoir pourquoi Jean-Michel Aulas a pris un deuxième jet pour se rendre à Marseille alors que les joueurs étaient arrivés par le même moyen quelques heures plus tôt.

L’équipe de reportage assure que l’OL a noyé le poisson, avançant d’abord un manque de place puis des obligations, encore un point sur lequel le club lyonnais estime avoir apporté les éléments de réponse qui n'ont pas été retenus. Quoi qu’il en soit, France 2 assure que tout n’a pas été dévoilé dans le teaser comme les explications de Jean-Michel Aulas. C’est d’ailleurs la prise de parole du président lyonnais en août dernier qui a poussé la cellule de reportage de "Complément d’enquête" à s’intéresser au club lyonnais.