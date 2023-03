Anthony Lopes "très certainement indisponible" pour Lille - OL

Anthony Lopes après un but lors de Lorient – OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Absent de l’entraînement mercredi, Anthony Lopes devrait louper un deuxième match de suite. Laurent Blanc a fait part de son pessimisme quant à la participation du gardien au déplacement à Lille.

Rémy Vercoutre avait bien tenté de donner un peu d’optimisme dimanche après Lorient concernant l’état de santé d’Anthony Lopes, mais peu de personnes espéraient voir le portier lyonnais être déjà de retour contre Lille. Victime d’une fracture du doigt contre Grenoble en Coupe de France, le Portugais est au repos forcé depuis. Si son entraîneur spécifique assurait que le staff le "préparait pour Lille", la décision finale reviendrait à Lopes.

Pas d’Anthony Lopes chez les gardiens. Riou, Bonnevie et Patouillet assurent l’interim #OL pic.twitter.com/c4XkPxZKNe — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 8, 2023

Elle n’a pas encore été totalement prise, mais Laurent Blanc a jeté un vrai froid sur une possible présence de son gardien titulaire dans le nord de la France. "Anthony n'a pas encore totalement récupéré de sa fracture et devrait être indisponible pour le match de Lille." Déjà dans les buts lyonnais contre Lorient, Rémy Riou devrait donc enchaîner un deuxième match de suite avec l’OL. En plus du forfait presque acté de Lopes, Laurent Blanc a confirmé que Jeffinho "n’est toujours pas apte à reprendre". Touché aux ischios en Coupe également, le Brésilien ne sera de ce fait pas présent au stade Pierre Mauroy vendredi soir (21h).