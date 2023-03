Ligue 1 : l’OL "prépare Anthony Lopes pour Lille" mais…

Victime d’une fracture à un doigt en Coupe de France, Anthony Lopes a dû faire l’impasse sur Lorient. Rémy Vercoutre espère voir son protégé disponible pour Lille mais le staff lyonnais ne prendra aucun risque.

Il a dû attendre 35 ans pour faire ses débuts avec l’OL, mais Rémy Riou ne doit pas regretter d’avoir fait son retour dans son club formateur l’été dernier. Revenu entre Rhône et Saône pour jouer les doublures d’Anthony Lopes et apporter son expérience à un groupe jeune, le gardien a suppléé l’international portugais dès la 1re journée après un carton, et ce, pendant quatre matchs. Il a fait son retour dans les buts lyonnais dimanche contre Lorient (0-0) suite à une fracture du doigt de Lopes en Coupe de France. Auteur d’un clean-sheet, Rémy Riou a bien assuré l’intérim qui pourrait peut-être se prolonger.

Au repos forcé depuis mercredi, Anthony Lopes n’est pas certain d’être disponible pour le déplacement à Lille, vendredi. "La fracture est un peu embêtante parce qu’elle n’est pas au bon endroit et il fallait absolument observer quelques jours de repos pour faire en sorte que ça se consolide tout de suite, a déclaré Rémy Vercoutre au micro d’OL Play. On va faire un état des lieux en début de semaine pour voir comment on peut le réhabiliter, le protéger et le préparer pour Lille. Ce sera lui qui nous dira ses sensations au final."

Le staff ne veut pas empirer la blessure

Si un espoir existe toujours de voir le gardien aux 445 matchs faire le déplacement dans le nord de la France, les échéances importantes à venir avec la demi-finale de la Coupe de France devraient pousser le staff lyonnais à ne prendre aucun risque avec Lopes, quitte à ce qu’il loupe les prochaines journées de championnat. Un moindre mal comparé à ce qu’il pourrait se passer en cas d’aggravation de la blessure cette semaine. "Si la fracture est encore touchée, il faudra l’opérer et si on l’opère, on perdra peut-être Anthony (Lopes) pour la fin de la saison, a poursuivi l’entraîneur des gardiens. L’objectif est de ne pas le perdre sur une longue période et sur la petite période, on a grande confiance en Rémy (Riou), ce qui permet à Antho de se ressourcer correctement."

Dans une course pour l’Europe en championnat qui semble désormais loin, il serait en effet dommageable de mettre en péril le dernier objectif que peut représenter la Coupe de France.