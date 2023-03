OL : Anthony Lopes forfait contre Lorient

Touché au doigt à l’échauffement contre Grenoble, Anthony Lopes a joué avec une fracture. Le gardien ne sera pas là contre Lorient, dimanche (17h05).

Un nouveau coup dur pour l’OL et un nom de plus dans la liste des blessés. Tandis que des retours étaient espérés pour la réception de Lorient, ce sont finalement des absences qui viennent s’ajouter face aux Merlus. Déterminant dans la qualification contre Grenoble, Anthony Lopes ne sera pas présent dimanche (17h05) contre le club lorientais. Touché au doigt à l’échauffement mardi, le gardien avait été strappé et avait pu tenir sa place contre le club isérois. Mais ça n’a pas été sans conséquences. En effet, Lopes souffre d’une fracture du doigt et va au minimum faire l’impasse sur le match de la 26e journée.

"C’est actuellement très douloureux mais le médecin serait plus apte à en parler, a déclaré Laurent Blanc vendredi en conférence de presse. Le doigt est très enflé donc il va faire l’impasse sur le match de dimanche et on espère le récupérer vite."

Sans le gardien titulaire, c’est donc Rémy Riou qui va assurer l’intérim dimanche. La doublure avait déjà gardé le but lyonnais au début de la saison après le rouge reçu par Anthony Lopes contre Ajaccio lors de la première journée de championnat.