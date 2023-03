Mercato : Samuel Umtiti (ex-OL) dans le viseur d’un cador italien ?

Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Parti à Lecce pour se relancer, Samuel Umtiti a plutôt réussi son pari avec notamment 8 titularisations de suite ces dernières semaines. De retour à son niveau, le défenseur aurait tapé dans l’oeil de l’Inter Milan.

Le choix avait fait couler beaucoup d’encre, mais Samuel Umtiti est en passe de réussir son pari. Plus vraiment désiré au FC Barcelone avec ses blessures à répétition, le défenseur central a rejoint Lecce sous la forme d’un prêt le 25 août dernier. Avec un statut de champion du monde, le voir rejoindre un club luttant pour le maintien en Serie A avait surpris. Seulement, l’ancien Lyonnais voulait retrouver le plaisir de jouer et il est plutôt en train d’y parvenir. Après être resté sur le banc pendant six matchs après son arrivée, Umtiti a enfin pu enchaîner avec onze titularisations sur les 16 derniers matchs de Lecce.

Au sein du club italien, Samuel Umtiti retrouve des couleurs et ce n’est pas pour déplaire à sa direction qui aimerait prolonger l’expérience la saison prochaine. Seulement, en retrouvant son niveau en Serie A, le joueur formé à l’OL a retrouvé une certaine cote, notamment de l’autre côté des Alpes. D’après AS, l’Inter Milan a coché le nom d’Umtiti pour venir remplacer Milan Skriniar, qui va rejoindre libre le PSG cet été. À 29 ans, l’international français rattrape le temps perdu et pourrait renaître tel un phénix en rejoignant les Nerazzurri. Il y a une saison à terminer, mais c’est déjà une belle victoire personnelle.