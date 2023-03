Ligue 1 : Romain Faivre ne jouera pas OL - Lorient

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Dans le cadre d’un accord entre les deux clubs au moment de son prêt, Romain Faivre ne jouera pas au Parc OL dimanche (17h05). Un coup dur pour le joueur et Lorient.

Pendant l’hiver, l’OL aurait aimé se séparer de certains joueurs d’une autre manière. Face à l’urgence de la fin du mercato, le club lyonnais a finalement accepté que Karl Toko-Ekambi ou Romain Faivre partent sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Une manière de satisfaire toutes les parties même si ce n’est que pour les six prochains mois. Néanmoins, en acceptant de prêter ces deux joueurs, l’OL a également inclus une clause qui les empêcherait de jouer contre le club lyonnais avec Rennes et Lorient.

Il n’y aura donc pas de retour de Romain Faivre au Parc OL dimanche après-midi pour la 26e journée de Ligue 1. Le principal intéressé a confirmé cette information à nos confrères de Ouest-France après le match contre Auxerre le week-end dernier. "Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir enchaîner et affronter Lyon, c’est un peu chiant, parce que j’ai envie de jouer tous les matches." En tout cas, Romain Faivre semble plus heureux en Bretagne qu'entre Rhône et Saône.